RWE rechnet mit geringeren Investitionen - Aktienrückkauf begeistert

ESSEN (dpa-AFX) - Die sich verändernde politische Landschaft in den USA und wohl auch in Deutschland stimmt den Energiekonzern RWE mit Blick auf Investitionen in den Ökostromausbau vorsichtiger. Einen Teil des Kapitals will der Konzern stattdessen in den Rückkauf eigener Aktien stecken, wie er am Dienstagabend in Essen bekannt gab. Für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr wurde das Management zudem optimistischer. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die RWE-Aktie legte am Mittwoch zeitweise um fast 9 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer Schwäche in diesem Jahr. Durch den Kurssprung zur Wochenmitte schmolz der Jahresverlust der Aktie auf rund 20 Prozent zusammen. Dennoch blieb das Papier noch in der Gruppe der zehn schwächsten Dax-Werte des Jahres.