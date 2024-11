Aurania kündigt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 4,0 Millionen C$ und einen Schuldenvergleich an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, Ontario, 13. November 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - freut sich, seine Absicht bekannt zu geben, eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung von bis zu 7.272.728 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,55 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") abzuschließen, wodurch dem Unternehmen ein Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 C$ (das "Angebot") zufließt. Das Unternehmen hat sich das Recht vorbehalten, den Umfang des Angebots um bis zu 25 % des Umfangs des Angebots zu erhöhen, sodass bis zu 1.818.182 zusätzliche Einheiten ausgegeben werden können, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,90 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Verwendung des Erlöses

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Explorationsarbeiten in Frankreich, einschließlich Auswirkungsstudien, Explorationsprogramme auf wichtigen Zielen in Ecuador und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Finders

Im Zusammenhang mit dem Angebot kann das Unternehmen vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV an bestimmte in Frage kommende Vermittler Vermittlungsgebühren in Höhe von bis zu 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot von Zeichnern, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vorgestellt wurden, in bar und bis zu 7 % in Form von Vermittlungs-Warrants (die "Vermittlungs-Warrants") der Gesamtzahl der von diesen Vermittlern platzierten Einheiten zahlen. Jeder Finder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer (1) Einheit zum Emissionspreis und kann während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden. Jeder Finder Warrant setzt sich aus einer Stammaktie und einem Warrant zusammen.

