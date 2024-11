STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf PayPal (WKN DQ9D2G)

PayPal-Aktionäre brauchten in den letzten Jahren starke Nerven, da die Aktie seit Mitte 2021 bis zu 80 % an Wert verlor. Auch die ersten Monate 2024 gestalteten sich herausfordernd. Doch zuletzt sorgten erfreuliche Zahlen für neue Zuversicht. Ende Oktober meldete PayPal einen beachtlichen Anstieg des Gewinns je Aktie auf 1,20 US-Dollar, womit die Erwartungen um 0,13 US-Dollar übertroffen wurden - ein Plus von 22 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters erreichte daraufhin ein vorläufiges Jahreshoch von 87,90 US-Dollar. An der Euwax zeigen Anleger reges Interesse an einem Call-Optionsschein auf PayPal. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Infineon (WKN UM4M2D) Infineon Technologies prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024/25 einen verhaltenen Verlauf mit leicht rückläufigem Umsatz und niedrigeren Margen. Besonders der Absatz in der schwächelnden Autoindustrie bereitet Sorgen. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 6 % auf 3,9 Milliarden Euro, aber das erste Quartal 2024/25 wird Rückgänge zeigen. Die Dividende bleibt stabil bei 35 Cent pro Aktie. Heute fällt die Infineon-Aktie um 3,7 % auf 29,71 Euro. Anleger nutzen den Rückgang, um in einen Discount-Call-Optionsschein auf Infineon einzusteigen. 3. Knock-out-Call auf Alibaba (WKN MB3X7H)

Alibaba kollaboriert in China mit Salesforce und Bayer, um eine neue Plattform für verbessertes Kundenmanagement in der Alibaba-Cloud zu implementieren. Trotz dieser Initiative setzt die Alibaba-Aktie ihren Abwärtstrend fort und verliert diese Woche 8 %, notiert bei 91,78 US-Dollar. Knock-out-Anleger setzen verstärkt auf einen Call-Optionsschein auf Alibaba.

Euwax Sentiment Index

Nach dem gestrigen Rückschlag hält sich der DAX über der Marke von 19.000 Punkten. Neben Unternehmensbilanzen dürften heute auch die US-Inflationsdaten vom Oktober für weitere Bewegung sorgen. Am Mittag notiert das Aktienbarometer bei 19.030 Punkten auf Vortagesniveau. Die Anleger warten auf frische Impulse, der Euwax Sentiment pendelt größtenteils zwischen +10 und -10 Punkten.

