Mengtai Group schließt Übernahme von Alu Menziken ab und stärkt Position in der europäischen Aluminiumindustrie

Düsseldorf (ots) - Die Mengtai Group gibt den erfolgreichen Abschluss der

Übernahme der Alu Menziken Extrusion AG bekannt. Durch diese Übernahme, die

durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Mengtai Germany GmbH umgesetzt

wurde, festigt die Mengtai Group ihr Engagement, als führender Akteur im

europäischen Aluminiummarkt aufzutreten und gleichzeitig Innovationen in

nachhaltige, leistungsstarke Aluminiumlösungen voranzutreiben.



Hintergrund zur Mengtai Group





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Mengtai Group wurde 2001 in Ordos, Innere Mongolei, gegründet und hat sichzu einem der führenden privaten Industriekonglomerate Chinas entwickelt. MitAktivitäten in den Bereichen Kohle, Energie und Aluminium legt Mengtai denstrategischen Fokus auf die Ausweitung der Aluminiumproduktion mit einerjährlichen Kapazität von 500.000 Tonnen. Diese Übernahme steht im Einklang mitMengtais langfristigem Ziel eines globalen Wachstums, insbesondere in derWeiterverarbeitung von Aluminium, und unterstützt den geplanten Aufbauhochwertiger, nachhaltiger Lieferketten für kritische Industrien.Hintergrund zu Alu Menziken und apt GroupAlu Menziken, gegründet im Jahr 1897, ist ein etabliertes Unternehmen fürLeichtbaukomponenten aus Aluminium und bekannt für Innovationen in den Bereichene-Batteriesysteme, Strukturbauteile und Crash-Management-Lösungen. MitProduktionsstätten in der Schweiz, Österreich und Rumänien beliefert AluMenziken namhafte Kunden in den Branchen Automobilbau, Bauwesen und Industrieund bietet Expertise in der Extrusion, Oberflächenbehandlung undPräzisionsbearbeitung.Die seit 2020 ebenfalls zu Mengtai gehörende apt Group hat sich zu einemführenden Aluminium verarbeitenden Unternehmen in Europa entwickelt, mit vierProduktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden und der TschechischenRepublik. Bekannt für ihre umfassende Wertschöpfungskette, bietet die apt Groupihren Kunden in den Bereichen Automobil, Bau und Transport sowie Industrie einintegriertes Leistungsspektrum - von der Extrusion bis zur Montage fertigerKomponenten.Gemeinsam mit Mengtai sind beide Gruppen bestens positioniert, um ihrestrategische Reichweite zu verstärken und neue Chancen in Europa und darüberhinaus zu nutzen.Stellungnahmen der UnternehmensführungAo Bo, stellvertretender Vorsitzender der Mengtai Group , sagt: "Die Übernahmevon Alu Menziken unterstreicht unser Engagement, der vertrauenswürdigste Partnerin der europäischen Aluminiumindustrie zu werden. Diese Vereinigung unsererRessourcen ermöglicht es uns, robuste, ganzheitliche Aluminiumlösungenanzubieten - von Rohmaterialien bis hin zu komplexen Produktanwendungen. Wir