Gewinn geht zurück Bitfarms steigert Umsatz und setzt auf Expansion in den USA Krypto-Miner Bitfarms hat Einblick in sein Zahlenwerk gegeben. Der Hype um den Bitcoin hat die Aktie in die Höhe schnellen lassen. In dieser Woche halten aber Gewinnmitnahmen Einzug, das zeigt sich auch bei Bitfarms.