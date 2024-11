T2 Metals erhält Bohrgenehmigung bis Juli 2027 für Kupfer-Gold-Zink-Projekt Sherridon in Manitoba

Vancouver (British Columbia) – 13. November 2024 / IRW-Press / T2 Metals Corp. („T2“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Genehmigungsamt von Manitoba eine neue Bohrgenehmigung für das Kupfer-Gold-Zink-Projekt Sherridon erhalten hat, die Bohrungen in einem größeren Gebiet als jenem ermöglicht, das im Jahr 2023 gewährt wurde. Die Genehmigung 2024 ermöglicht die Durchführung des geplanten Bohrprogramms 2025 sowie zukünftiger Bohrprogramme bis Juli 2027.

Sherridon ist ein bekanntes Massivsulfidlager vulkanischen Ursprungs („VMS“) im Grünsteingürtel Flin Flon / Snow Lake im zentralen Westen von Manitoba mit einer langjährigen Bergbau- und Explorationsgeschichte. Das Projekt verfügt über einen ganzjährigen Straßenzugang, ist 70 km vom Bergbauzentrum Flin Flon entfernt und liegt an einer in Betrieb befindlichen Bahnlinie.

Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen Herbstbohrprogramms 2024 von T2 Metals (siehe Pressemitteilung vom 3. Oktober 2024) wurden die Erkundungsgebiete Cold und Lost, wo im Jahr 2023 eine hochgradige Kupfer- und Goldmineralisierung durchschnitten wurde, sowie geophysikalische Ziele in der Nähe des Projekts Bob erprobt. Das für 2025 und darüber hinaus genehmigte Bohrprogramm wird das Erkundungsgebiet Bob, das Erkundungsgebiet Park sowie andere geophysikalische und geochemische Ziele umfassen, die noch nicht mittels Bohrungen erprobt wurden.

Mark Saxon, CEO von T2 Metals Corp., sagte: „Diese neue Bohrgenehmigung, die bis Juli 2027 gilt, gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, zahlreiche Ziele bei Sherridon zu erproben. Die Genehmigung ermöglicht es uns, sowohl die historischen Mineralressourcen weiterzuverfolgen als auch regionale Ziele abseits von früher bebohrten Gebieten zu erproben. Wir freuen uns darauf, bald die Ergebnisse des Herbstbohrprogramms bekannt zu geben und im neuen Jahr mit unserem Winterprogramm zu beginnen. Das Projekt Sherridon passt sehr gut zur Strategie von Manitoba hinsichtlich kritischer Mineralien und stellt eine von vielen Möglichkeiten für die Provinz dar, eine sichere und emissionsarme Versorgung mit Kupfer zu gewährleisten. Wir danken den Nationen der Kiciwapa Cree und Mathias Colomb Cree für ihre Unterstützung beim Erhalt der Genehmigungen für Sherridon sowie für ihre Beteiligung an dieser neuen Entdeckungsphase.“

T2 Metals nahm kürzlich an der Central Canada Mineral Exploration Convention (CCMEC) in Winnipeg teil, wo die Präsentation von Dr. Jamil Sader und Herrn Floyd North mit dem Titel „Finding the Balance – New Investment in a Mature Region“, in der die Fortschritte beschrieben wurden, die auf dem Weg zu einer wechselseitig unterstützenden Beziehung zwischen T2 Metals und der Nation der Kiciwapa Cree verzeichnet wurden, großen Anklang fand.

Der Minister von Manitoba für wirtschaftliche Entwicklung, Investitionen, Handel und Rohstoffe, Jamie Moses, nahm ebenfalls an der CCMEC teil und veröffentlichte den Bericht „Securing Our Critical Mineral Future: Responsible Mining, Opportunity Ready“, in dem das Engagement von Manitoba für einen nachhaltigen Bergbau mit Schwerpunktlegung auf kritische Rohstoffe wie Kupfer, Zink und Nickel, für die die Provinz hohes Ansehen genießt, hervorgehoben wird.

Am 1. November 2024 veröffentlichte T2 Metals einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Projekt Sherridon, in dem die historischen Mineralressourcenschätzungen des Projekts („historische Mineralressourcen“) zusammengefasst sind. Die historischen Mineralressourcen stammen von fünf nicht abgebauten Lagerstätten, die weniger als 8 km voneinander entfernt sind, nämlich von den Erkundungsgebieten Park, Jungle, Bob, Cold und Lost (siehe Tabellen 1, 2 und 3 sowie Abbildung 1). Interpretationen zufolge befinden sich alle Erkundungsgebiete im selben Mineralisierungshorizont wie die ehemaligen Minen Sherritt Gordon East und West.

Eine Kopie des technischen Berichts für Sherridon ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.t2metals.com verfügbar.

Tabelle 1: Historische Mineralressourcenschätzungen für Jungle, Bob, Cold und Lost Prospects (Bloom et al., 2010)

ANGEDEUTET Bergbaumethode Tonnen Kupfer (%) Zink (%) Gold (g/t) Silber (g/t) Kupfer (Mio. Pfund) Zink (Mio. Pfund) Gold (ozs) Silber (ozs) Tagebau 5.317.000 0,80 1,23 0,34 7,2 94 144 58.800 1.233.400 Untertagebau 1.235.800 1,04 1,18 0,48 8,2 28 32 19.200 325.300 angedeutet, gesamt 6.552.800 0,85 1,22 0,37 7,4 122 176 78.100 1.558.700 VERMUTET Tagebau 12.240.000 0,62 0,77 0,26 5,3 168 208 103.900 2.083.400 Untertagebau 3.620.000 0,91 1,08 0,32 7,4 72 87 37.300 857.700 vermutet, gesamt 15.860.000 0,68 0,84 0,28 5,8 240 294 141.200 2.941.100

Anmerkungen:

Die historischen Ressourcenschätzungen beruhen auf dem Fachbericht mit dem Titel „Bloom, L., Healy, T., Giroux, G., Halo Resources Ltd. 2010, Sherridon VMS Property, Technical Report NI43-101 - November 22, 2010“, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Die Mineralressourcen wurden unter Anwendung eines NSR-Cutoff-Werts von 20 US$ pro Tonne für den Tagebau bzw. 45 US$ pro Tonne für den Untertagebau geschätzt. Die verwendeten Metallpreise betrugen 3,00 US$/lb Kupfer, 1,05 US$/lb Zink, 1.000 US$/oz Gold und 15,00 US$/oz Silber. Die angenommenen metallurgischen Gewinnungsfaktoren betrugen 92 % für Kupfer, 83 % für Zink, 65 % für Gold und 57 % für Silber. Die Mineralressourcen sind unter Verwendung eines Cutoff-Wertes ausgewiesen, um die begründeten Aussichten für einen wirtschaftlichen Abbau widerzuspiegeln, die durch den Entwurf einer Reihe von konzeptionellen Grubenmodellen unter Verwendung des Lerchs-Grossman-Optimierungsalgorithmus bewertet wurden. Für die Betriebskosten und die Verarbeitungskonditionen wurden gebräuchliche Werte angenommen

Tabelle 2: Historische Mineralressourcenschätzung für das Prospektionsgebiet Lake (Ostry et al., 1998)

VERMUTET Bergbaumethode Tonnen Kupfer (%) Zink (%) Gold (g/t) Silber (g/t) Kupfer (Mio. Pfund) Zink (Mio. Pfund) Gold (ozs) Silber (ozs) Nicht vermerkt 6.140.000 0,42 2,16 0,14 2,4 59 292 27.600 473.800

Anmerkungen:

Die historischen Ressourcenschätzungen beruhen auf dem Fachbericht mit dem Titel „Ostry, G., Athayde, P. and Trembath, G.D. (1998): Mineral deposits and occurrences in the Sherridon area, NTS 63N/3; Manitoba Energy and Mines, Mineral Deposit Series Report No. 17, 157 pp.“, der unter www.manitoba.ca/ verfügbar ist. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Einzelheiten zu den Annahmen der Ressourcenschätzung werden nicht angegeben, wobei Ostry et al. (1998) auf interne Unterlagen verweisen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts von Hudbay Minerals Inc. bereitgestellt wurden.

Tabelle 3: Historische Mineralressourcenschätzung für das Prospektionsgebiet Lost (oberflächennaher Anteil), wie von Hudbay Minerals im Jahr 2011 berichtet (Halo, 2011)

ANGEDEUTET Bergbaumethode Tonnen Kupfer (%) Zink (%) Gold (g/t) Silber (g/t) Kupfer (Mio. Pfund) Zink (Mio. Pfund) Gold (ozs) Silber (ozs) Nicht vermerkt 410.000 1,80 6,10 1,00 20,0 16 55 13.200 263.700 VERMUTET Nicht vermerkt 70.000 1,50 6,20 0,80 16,5 3 10 1.800 37.100

Anmerkungen:

1 Bei der Schätzung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen befolgt. Berücksichtigt Bohrungen bis Ende 2010.

2 Die Mineralressourcen werden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 4 % ZnÄq (ZnÄq %= Zn % + Cu % x 2,771 + Au g/t 1,028 + Ag g/t x 0,015) und einer Kernlänge von mindestens zwei Metern geschätzt.

3 Bei der Schätzung wurden langfristige Metallpreise (US$) von 900 $/oz Gold, 15,00 $/oz Silber, 2,50 $/lb Kupfer und 1,00 $/lb Zink verwendet.

4 Bei einem Teil der Proben wurden Messungen der spezifischen Dichte vorgenommen; wo keine tatsächlichen Messungen verfügbar waren, wurden durchschnittliche Dichtewerte verwendet.

Der am 1. November 2024 veröffentlichte technische Bericht wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) der Canadian Securities Administrators erstellt. Der Autor und die qualifizierte Person (gemäß NI 43-101) für den technischen Bericht ist Herr Darrell Turcotte, der den technischen Inhalt der Pressemitteilung geprüft und dessen Veröffentlichung genehmigt hat.

Das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuell, da kein qualifizierter Sachverständiger ausreichende Arbeiten durchgeführt hat, um eine Klassifizierung der historischen Mineralschätzungen als aktuell zu ermöglichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass man sich nicht auf die historischen Mineralressourcen verlassen sollte, sondern dass diese nur als Kontext dienen und die Entwicklung des Projekts Sherridon durch frühere Entdeckungen und Ressourcenwachstum aufzeigen. Die historischen Schätzungen sind nicht als aktuelle Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen zu interpretieren, wie in den Abschnitten 1.2 und 1.3 von NI 43-101 beschrieben. Der Autor des Fachberichts und das Unternehmen haben sich bei den Informationen über diese Lagerstätten auf die angegebenen Quellen verlassen und waren nicht in der Lage, die Informationen unabhängig zu prüfen. Obwohl diese Informationen als zuverlässig angesehen werden, entsprechen sie nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

Die in Tabelle 3 für Lost (Halo, 2011) angegebene historische Mineralressource wurde nach der in Tabelle 1 von Bloom et al. (2010) angegebenen Mineralressource geschätzt und ersetzt diese. Dem Unternehmen sind keine neueren Ressourcenschätzungen oder Daten bekannt, die die historischen Mineralressourcen ersetzen würden. Dem Leser wird jedoch empfohlen, Vorsicht walten zu lassen und den ursprünglichen historischen Bericht sowie die zugehörigen technischen Unterlagen zu konsultieren, um ein umfassenderes Verständnis der Geologie des Prospektionsgebiets, der Probenahmen und der Schätzverfahren zu erhalten. Das Unternehmen wird weitere Explorationsarbeiten durchführen müssen, und es kann nicht garantiert werden, dass die erzielten Ergebnisse den historischen Schätzungen entsprechen werden. Um die historischen Mineralressourcen als aktuelle Mineralressourcenschätzungen zu verifizieren, muss das Unternehmen unter anderem einen qualifizierten Sachverständigen damit beauftragen, die historischen Bohr- und Analysemethoden zu überprüfen und die historischen Ergebnisse zu validieren, alle Bohr- und Analyseergebnisse bzw. andere relevante geologische Informationen, die seit der letzten Schätzung gewonnen wurden, hinzuzufügen sowie eine Ressourcenschätzung und einen neuen Fachbericht zu erstellen. Bevor die historischen Mineralressourcen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, sind möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, Bohrungen, Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass eine der historischen Mineralressourcen, ganz oder teilweise, jemals wirtschaftlich rentabel sein wird. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Selbst wenn sie als aktuelle Mineralressource klassifiziert werden, ist es ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass vermutete Mineralressourcen zu angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen hochgestuft werden können.

Bloom, L., Healy, T., Giroux, G., (2010): Sherridon VMS Property, NI43-101 Technical Report prepared for Halo Resources Ltd., November, 2010. 182p.

Ostry, G., Athayde, P. and Trembath, G.D. (1998): Mineral deposits and occurrences in the Sherridon area, NTS 63N/3; Manitoba Energy and Mines, Mineral Deposit Series Report No. 17, 157 pp.

Halo (2011): Halo Update For Sherridon VMS Property, Manitoba dated April 14, 2011 issued by Halo Resources Ltd, Toronto.

Abbildung 1: Standorte der historischen Mineralressourcen, Projekt Sherridon.

Der qualifizierte Sachverständige für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über T2 Metals Corp (TSX.V: TWO) (OTC: TWOSF) (WKN: A2DR6E)

T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Shareholder Value durch Explorationen und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.

Im Namen des Board of Directors

„Mark Saxon“

Mark Saxon

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

t2metals.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

info@t2metals.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie „suchen“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „beabsichtigen“, „könnten“, „sollten“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen die zukünftigen Explorationen auf den Mineralprojekten des Unternehmens sowie das Potenzial, Mineralressourcen zu definieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Volatilität der Metallpreise und des Preises der Stammaktien des Unternehmens; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; der tatsächlichen Explorations- oder Erschließungspläne und -kosten, die wesentlich von den Schätzungen des Unternehmens abweichen; der Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse für Bergbauaktivitäten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und der Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften sowie der mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbundenen Gefahren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken gehören Ungewissheiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

