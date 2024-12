Goldrausch am Meeresgrund: Offshore-Driller vor neuem Höhenflug

Seit inzwischen fast zehn Jahren sind so gut wie keine neuen Bohrschiffe vom Stapel gelaufen. Gleichzeitig hat ein Unternehmen wie Valaris (IK) durch ein Insolvenzverfahren seine Schulden restrukturiert und besticht heute durch eine makellose Bilanz. Auch hat die Krise die Branche zu mehr Effizienz gezwungen, sodass inzwischen zwei Drittel aller unerschlossenen Offshore-Projekte schon bei Ölpreisen von unter 50 US Dollar rentabel sind. Die aus den insolventen Ensco und Rowan hervorgegangene und 2021 erneut an die Börse gebrachte Valaris ist in einer perfekten Position, um den neuen Aufschwung voll mitzunehmen.

In den letzten Jahren durchlief vermutlich keine andere zyklische Branche einen derart brutalen Bärenmarkt wie die der Offshore-Driller. Das einzige Unternehmen, das nicht gleich komplett in die Insolvenz ging, Transocean, musste in der Spitze Kursverluste von über 99 Prozent hinnehmen. Ganz unabhängig davon, wie schmerzvoll dies für die Anteilseigner war, die Baisse hat die Branche gründlichst bereinigt und den Grundstein für einen neuen Aufschwung gelegt:

Trumpfkarte ist dabei die Flotte aus elf Bohrschiffen und über 60 Bohrplattformen. Der Wiederbeschaffungswert dieser Flotte dürfte derzeit zwischen 20 Milliarden und 27 Milliarden US Dollar liegen. Setzt man das zur Marktkapitalisierung von nur gut 3 Milliarden US Dollar ins Verhältnis, lässt sich das Potenzial bereits erahnen.

Dass der Kurs bisher nicht durchgestartet ist, dürfte an den Umsatz- und Gewinnzahlen liegen, die die Branchenerholung noch nicht vollständig abbilden. Grund dafür ist, dass Bohrplattformen für viele Jahre im Voraus verchartert werden – und derzeit schleppt Valaris noch alte Verträge aus trüben Tagen mit Tagesraten von 200.000 US Dollar mit sich herum. Um das ins Verhältnis zu setzen: Der Break-even dürfte derzeit in etwa bei 350.000 US Dollar liegen.

Bei einer Charterrate von 500.000 US Dollar für alle seine Schiffe würde Valaris 1,5 Milliarden US Dollar pro Jahr verdienen und hätte ein KGV von etwa zwei. Genau diese 500.000 US Dollar wurden zuletzt bei neu abgeschlossenen Verträgen aufgerufen. Wenn also die letzten Altverträge Ende 2025 auslaufen, sollten die höher notierten Anschlussverträge für einen Gewinnsprung sorgen. Langfristig sind die Perspektiven sogar noch verheißungsvoller. So endete bisher jeder Boom in der Branche durch eine Flut an neuen Schiffen.

Aufgrund gestiegener Kosten für neue Schiffe und strenge Konditionen der Werften (die im letzten Boom schlechte Erfahrungen mit den Drillern gemacht haben) gehen Brancheninsider davon aus, dass unter Tagesraten von 650.000 US Dollar keine neuen Schiffe auf den Markt kommen. Bei solchen Raten würde Valaris jedes Jahr seine derzeitige Marktkapitalisierung verdienen. Bereits jetzt steckt das Unternehmen seine Cashflows in Aktienrückkäufe und hat im letzten Quartal 3 Prozent der ausstehenden Papiere vom Markt genommen.

Diese Rückkäufe dürften sich zukünftig beschleunigen. Für geduldige Investoren, die der Investmentthese die Chance geben, sich voll zu entfalten, ist das eine he-rausragende Gelegenheit. Größtes Risiko wäre ein Crash des Ölpreises unter 40 US Dollar für einen längeren Zeitraum.

Autor: Thomas Steinhauser

