AST SpaceMobile nimmt SpaceX ins Visier!

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Texas baut nach eigenen Angaben das "erste und einzige weltraumbasierte Mobilfunk-Breitbandnetz" auf. Im Laufe des Jahres hat AST SpaceMobile in Zusammenarbeit mit dem Telekom-Riesen AT&T bereits fünf Satelliten gestartet, 17 weitere sollen Anfang nächsten Jahres folgen. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrzehnts insgesamt 150 Satelliten für eine globale Abdeckung in den Orbit zu bringen.

Aktienperformance erst stockend

Nach einem Rückgang der Aktie um 10 Prozent unmittelbar nach den Wahlen befürchteten Investoren zunächst Nachteile für AST SpaceMobile, da SpaceX-CEO Musk enge Verbindungen zur neuen US-Administration pflegt und die Republikaner im Wahlkampf unterstützt hatte.

Scotiabank-Analysten sehen in Musks politischer Nähe zur Regierung potenzielle Vorteile für SpaceX bei der Genehmigung eines wichtigen FCC-Waivers. Dieser könnte es SpaceX ermöglichen, seine Direct-to-Cell (DTC)-Satelliten konkurrenzfähiger gegenüber AST SpaceMobile zu machen. DTC-Satelliten bieten Mobilfunk- und Internetverbindungen weltweit – selbst in entlegenen Gebieten. "Ohne den Waiver können die Starlink-DTC-Satelliten nicht in vollem Umfang arbeiten", erklärten die Scotiabank-Analysten Andres Coello und Leonardo Curtidor am 6. November.

AST SpaceMobile hingegen erfüllt die bestehenden FCC-Regeln bereits und wird laut Scotiabank als technologisch überlegen angesehen. Die Bank sieht das Kursziel bei 45,90 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 90 Prozent entspricht.

"David gegen Goliath"-Kampf um die Weltraumverbindungen

Auch die Deutsche Bank bleibt optimistisch für AST SpaceMobile und hob ihr Kursziel im September auf 63 US-Dollar an, was aktuell einem Kurssteigerungspotenzial von 154 Prozent entspricht. Allerdings müsse das Unternehmen schnell Marktanteile gewinnen, da SpaceX wohl nur wenige Monate von einem eigenen DTC-Start entfernt sei.

"ASTS hat möglicherweise wertvolle Monate, um in den USA eine kontinuierliche Abdeckung aufzubauen, bevor SpaceX die Waiver-Genehmigung erhält", sagte Scotiabanks Coello. "Dies ist ein David-gegen-Goliath-Kampf, und wir glauben, dass ASTS durch seine überlegene Technologie gewinnen wird."

Analysten von FactSet sehen im Schnitt ein Aufwärtspotenzial von 65 Prozent für AST SpaceMobile.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion