Tanken im Wochenvergleich etwas teurer / Rohölpreis über drei US-Dollar niedriger, Eurokurs aber ebenfalls deutlich schwächer (FOTO)

München (ots) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen beim Bezahlen ihrerTankrechnungen wieder etwas tiefer in die Tasche greifen als noch in dervergangenen Woche. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise vonmehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland zeigt, ist der Preis für einen LiterSuper E10 im bundesweiten Schnitt um 0,9 Cent auf 1,656 Euro gestiegen. Dieselverteuerte sich um einen Cent auf durchschnittlich 1,577 Euro je Liter.Der Rohölpreis, die maßgebliche Größe zur Bewertung der Kraftstoffpreise, ist imVergleich zur Vorwoche um mehr als drei Dollar gesunken und liegt derzeit beirund 72 US-Dollar je Barrel Brent. Für sich genommen hätte dies auch zuniedrigeren Kraftstoffpreisen führen müssen. Allerdings hat der Euro gegenüberdem US-Dollar binnen Wochenfrist ebenfalls deutlich an Kraft eingebüßt und liegtnun so niedrig wie zuletzt im April. Durch den spürbar schlechteren Wechselkursverteuert sich der Kauf von Rohöl, das auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandeltwird.Für die Autofahrerinnen und Autofahrer macht sich ein Preisvergleich an denZapfsäulen bezahlt. Mit der Spritpreis-App "ADAC Drive" lassen sich Preise imUmkreis oder auf einer Route auf einen Blick vergleichen, um so gezielt diegünstigste Tankstelle ansteuern zu können. Abends tanken ist dabei grundsätzlichum einiges günstiger als am Morgen. Schnell lassen sich bei einer Tankfüllung imVergleich einige Euro sparen.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5907833OTS: ADAC