Biontech übernimmt chinesische Biotechnologie-Firma

Zitat: "Autolus will die Mittel in die Entwicklung seiner Zelltherapie Obe-cel zur Behandlung akuter lymphatischer Leukämie bei Erwachsenen investieren"



Nur neun Monaten vom Investment Februar 2024 bis zur USA-FDA-Onkologie-Zulassung im November 2024,

das nenne ich mal eine geniale strategische Beteiligung und noch mit zusätzlicher "Mehrzwecktheorie".



Die "Mehrzwecktheorie" (oft auch als Multi-Purpose-Theory bezeichnet) ist ein Konzept, das in verschiedenen Bereichen Anwendung findet, z. B. in der Philosophie, Ökonomie und Organisationswissenschaft. Der Begriff beschreibt Modelle, Theorien oder Strategien, die darauf ausgelegt sind, mehrere Zwecke oder Ziele gleichzeitig zu erfüllen. Dies steht im Gegensatz zu schwächeren Ansätzen, welche speziell und nur auf einen einzelnen Zweck oder ein einziges Ziel ausgerichtet sind.



Biontech erweiterte auf einen Schlag Umsatzoptionen, Gewinnoptionen, Beteiligungswertsteigerungen, Produktionskapazitäten und Lieferantennetz, Synergien, Patentzugriffe, neue Wirkstoffkombinationen, Zugang zu präzisen Zell-Targeting-Tools usw. -> Das war und ist einfach genial.