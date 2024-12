Hochtief auf Rekordkurs: Wachstum dank Megatrends und globaler Expansion

Dank der Ausrichtung auf Infrastrukturprojekte und der dazu passenden Dienstleistungen blieb man von der Krise im Wohnungsbau verschont. Stattdessen partizipiert der MDAX-Konzern an Megatrends aus den Bereichen Infrastruktur, Energiewende und Verkehr. Ebenfalls immer wichtiger werden Aufträge aus dem Tech-Sektor.

Konkret geht es hier um den Bau von Rechenzentren, für die Hochtief über seine Töchter Turner in den USA respektive CIMIC in Südostasien/Australien mehrere Zuschläge erhielt. Signalcharakter dürfte der zu Jahresbeginn akquirierte Auftrag von Meta zum Bau eines modernen Rechenzentrums im Gesamtwert von über 800 Millionen USD gehabt haben.

Die Mehrheit der Hochtief-Anteile liegt beim spanischen Baukonzern ACS. Dessen Chef ist zugleich CEO bei den Essenern, was gemeinsame Vorhaben begünstigt. Ein solches ist der geplante Zusammenschluss zweier Konzernbeteiligungen in den USA. Aus der Fusion der Töchter Flatiron und Dragados North America würde das zweitgrößte Tiefbau- und Bauunternehmen in den USA hervorgehen.

Hochtief, die an dem neuen, deutlich größeren Gemeinschaftsunternehmen rund 38 Prozent halten wird, befindet sich damit in einer exzellenten Ausgangslage für potenzielle Infrastrukturaufträge der neuen Trump-Regierung. Da ACS zudem ein Interesse an hohen Ausschüttungen haben sollte, winken für Hochtief-Aktionäre neben möglichen Kurssteigerungen auch weiterhin attraktive Dividenden (erwartete Rendite: 4,4 Prozent).

