Trump crasht die Silberparty Silberpreis nach US-Wahl weiter unter Druck. Das wird nun entscheidend! Die Wahl Donald Trumps wird in diesen Tagen mit vielen Marktentwicklungen in Verbindung gebracht; so u.a. mit dem Höhenflug von Nvidia und Tesla. Und auch an der Silberpreiskorrektur hat die Wahl ihren Anteil.