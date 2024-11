Meta unter Druck – Australien plant Social-Media-Verbot!

Australien will mit einem strikten Gesetz zum Schutz der Jugend auf Social Media die Tech-Industrie in die Pflicht nehmen. Die Regierung unter Premierminister Anthony Albanese plant ein Verbot für alle unter 16 Jahren, das bereits nächstes Jahr in Kraft treten könnte. Der Gesetzesentwurf sieht vor, Altersverifikationen auf Plattformen wie Metas Instagram und Facebook, TikTok sowie Elon Musks X einzuführen, um den Zugang für Minderjährige zu blockieren. Experten sprechen von einem "bahnbrechenden Schritt", der Australien zu einem globalen Vorreiter beim Jugendschutz im Internet machen könnte.

Eltern, die seit Jahren auf härtere Maßnahmen gegen Social Media drängen, sehen sich endlich erhört. "Wir geben nicht auf, unsere Kinder zu schützen. Nach 15 Jahren voller Frustration stehen wir nun kurz davor, ihnen die Kindheit zurückzugeben," betont Dany Elachi, Mitbegründer der australischen Elterninitiative Heads Up Alliance.