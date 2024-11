Die Rückkehr der Inflation: Gefahr für Kapitalmärkte?

Dies ist aber der Moment – wir erinnern uns an den alten Werbespot eines Wirtschaftsmagazins –, in dem man besondere Vorsicht walten lassen sollte. Zumindest darf man sich Gedanken darüber machen, wie nachhaltig die aktuelle Welt der Disinflation sein wird. Dies gilt besonders unter der Maßgabe des Kapitalschutzes, ist es doch die Inflation, die Anlegern auf vielfältige Weise einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Ursachen und Sündenböcke

Am offensichtlichsten ist die Wirkung der Inflation bei der Entwertung von Nominalwertanlagen und Geldwerten. Dies entspricht sogar der gebräuchlichen Berechnung der Inflation. Richtigerweise setzen die Austrians hier bekanntlich einen anderen Akzent: Sie gehen dem Phänomen an die Wurzel und bezeichnen bereits die ursächliche Aufblähung der Geldmenge als Inflation, die dann ihre Wirkung bei den Preisen entfaltet.

Dabei hängt es von weiteren Umständen ab, ob sich diese Preissteigerungen primär an den Kapitalmärkten zeigen, was von Regierungen und deren medialen Sprachrohren üblicherweise als Zeichen einer erfolgreichen Politik und einer starken Wirtschaft beklatscht wird. Ziehen dagegen die Konsumentenpreise auf breiter Front an, beginnt die Suche nach Sündenböcken. In der Regel werden dem empörten Publikum gierige Unternehmen präsentiert, während man über unfähige Notenbanker den Mantel des Schweigens deckt.

Scheingewinne mit echter Besteuerung

Die Inflation wird zu Recht als eine wesentliche Ursache der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten angesehen. "Degrowth-Fetischisten" mag sie daher sogar als Instrument dienen. Für Anleger ist es nicht leicht, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen – denn selbst wenn die Renditen die Inflation überflügeln, wartet bereits die nächste Klippe, unterliegen die erzielten Nominalgewinne, denen aufgrund des Geldwertverfalls keine vergleichbare reale Substanzmehrung gegenübersteht, doch der (Scheingewinn-)Besteuerung. Eventuelle Zusatzabgaben für "Krisengewinnler", die eine neidgetriebene Politik ersinnen wird, sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Crack-up-Boom

Der Staat ist aber nicht nur über die Besteuerung einer der großen Profiteure der Inflation, sondern auch in seiner Eigenschaft als größter Geldschuldner. Wenn weltweit "unabhängige" Notenbanken – als ein Arm des Staates – eine jährliche Geldentwertung von 2 Prozent als Zielgröße definieren, dürfte das weniger der Erreichung echter Geldwertstabilität dienen als dem Ziel, die Geldnutzer an eine permanente schleichende Entwertung zu gewöhnen.

Um das lukrative Geschäftsmodell nicht zu gefährden, muss im Scheingeldsystem vor allem der Schein gewahrt werden – der Schein, dass der Staat die Inflation bekämpft, während er tatsächlich deren Hauptverursacher ist. Übertreiben darf er es mit diesem Spiel allerdings nicht, denn geriete die Inflation außer Kontrolle, wäre jene massenhafte Flucht aus dem Geld die Folge, welche die Austrians als Crack-up-Boom bzw. "Katastrophenhausse" bezeichnen.

Ein Charakteristikum solcher Endphasen eines Papiergeldsystems ist die Konzentration auf relativ wenige Werte, denen man zutrauen kann, dass sie auch schwerste Krisen überstehen können; eine Tendenz, die sich mit jedem Unternehmen, das unter dem Druck der Verhältnisse aufgeben muss, sogar noch verstärkt. Smart Investor geht davon aus, dass ein solcher Crack-up-Boom genau jetzt stattfindet.

Sachwerte bevorzugt

In inflationären Zeiten sind Sachwerte also klar zu bevorzugen. Idealerweise sind diese Werte liquide und begehrt. Der Klassiker in dieser Hinsicht ist Gold. Das funktioniert dann besonders gut, wenn die Inflationsbekämpfung durch die Notenbanken nur halbherzig erfolgt. Käme es aufgrund einer Straffung der Geldpolitik dagegen zu einer positiven Realverzinsung, müsste der Goldpreis selbst in einer Inflation erheblichen Widerstand überwinden.

Im Aktienbereich sind zusätzliche Parameter zu berücksichtigen. Am bekanntesten ist der Preisüberwälzungsspielraum eines Unternehmens. Können Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden, ist das ein großer Pluspunkt. Risiken können dagegen in langfristigen Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen, Preissteigerungen des Personal- und Wareneinsatzes oder in Verwerfungen auf Beschaffungs- und Absatzmärkten schlummern.

Eingefangen, aber nicht tot

Warum machen wir uns über dieses Thema im Rahmen des aktuellen Kapitalschutzreports überhaupt Gedanken? Erfahren wir nicht allerorten, dass die Inflation hüben wie drüben eingefangen werden konnte, was es EZB und Fed nun erlaube, weiter wacker auf dem Zinssenkungspfad voranzuschreiten?

Es sind genau diese überwältigend einseitigen Sichtweisen, die an den Märkten zum Problem werden können: Denn unabhängig von den aktuellen Inflationsdaten scheint uns das Thema Krieg weiter erhalten zu bleiben. Selbst wenn das Säbelrasseln zwischen NATO und Russland oder China und Taiwan nur verbal bleibt – die Aufrüstung ist real, und schon diese ist inflationstreibend. Sollten sich die geopolitischen Spannungen in weiteren heißen Kriegsherden wie Ukraine und Israel entladen, ist zudem erneut mit negativen Einflüssen bis hin zu Unterbrechungen des internationalen Warenverkehrs zu rechnen.

Dazu kommt, dass niedrigere Zinsen, so lehrt es zumindest die jüngere Vergangenheit der Nullzinsphase, nicht etwa zur Haushaltsdisziplin der Regierungen führen. Im Gegenteil: Der Spielraum wurde konsequent für mehr Schulden und mehr Ausgaben genutzt – auch das ist ein Inflationstreiber. Die Rückkehr der Inflation könnte also die Überraschung des nächsten Jahres werden.

In der Zwickmühle

Erneut anziehende Inflationsraten dürften dem Aufschwung an den Märkten einen Dämpfer verpassen. Entscheidend werden aber die Reaktionen der Notenbanken sein. Eine erneute scharfe Zinserhöhungspolitik erscheint kaum denkbar.

Zum einen würde diese bei den bestehenden Schuldenständen mehr Probleme schaffen, als sie löst; zum anderen würde ein solches Hin und Her ein schlechtes Licht auf die Glaubwürdigkeit der Institutionen werfen.

Was bleibt, ist dann vor allem die verbale Intervention. Der Grat, auf dem die Geldhüter in Washington und Frankfurt/Main wandeln, wäre noch schmaler. Derart in die Ecke manövriert, würde das Szenario eines Crack-up-Booms …

Autoren: Ralf Flierl und Ralph Malisch

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 11/2024.