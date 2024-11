Moderate Verluste nach US-Inflationsdaten erwartet

Galileo_Investments schrieb heute 08:42

Und? Denkst du das weiß man als Käufer einer solchen Immobilie nicht? Ganz ehrlich... wenn ich eine solche alte Immobile kaufen würde, also rein hypothetisch, ich würde die Sanierungsmaßnahmen machen, die wirkich sinnvoll sind, und nichts anderes. Sollen die mich doch erstmal verklagen. Wer weiß ob die ganzen Gesetze nicht in Kürze wieder geändert werden? Man kann das auch erstmal aussitzen. "Die nehmen mir meine Heizung weg!" 😂 Wir Deutsche sind manchmal ein bischen überhektisch, was die rasche Umsetzung von sinnfreien Vorgaben angeht.



Beispiel: Erinnert ihr euch noch an den Dieselskandal und die Fahrverbote für Diesel in bestimmten Gebieten? Frage: Kennt jemand hier einen, der einen kennt, der jemals deswegen irgendwelche ernsten Konsequenzen hatte? Vor Gericht musste? Eine hohe Geldstrafe bekommen hat? Wo ein Auto stillgelegt wurde?



Es war ein medialer Aufschrei und sonst? Nix. Ich gebe es offen zu, auch ich bin damals ein paar mal mit einem alten VW Diesel (Euro 1 glaub ich) Camper, ein VW Florida von 1993 (ist jetzt ein Klassiker) durch die Verbotszone in der Max Brauer Allee in Hamburg gefahren... und stellt euch vor, ich kam nicht mal in das Gefängnis.



VG G