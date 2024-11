feierlicher Spatenstich mit Ministerin Staudte in Groß Munzel (FOTO)

Braunschweig (ots) - Nordzuckers Geschäftsfeld Plant Based Ingredients beging

den offiziellen Spatenstich für den Bau eines neuen Werks in Groß Munzel. Mit

dabei waren Gäste aus Politik und Wirtschaft. Mitte 2026 wird das neue Werk die

Produktion von pflanzenbasierten Proteinen aufnehmen und rund 60 neue

Arbeitsplätze schaffen.



Mit einem beherzten Griff zum Spaten gaben Miriam Staudte, Ministerin für

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Niedersachen, gemeinsam mit

Claus-Friso Gellermann, Geschäftsführer der Nordzucker Plant Based Ingredients

GmbH, sowie der Vorstand der Nordzucker AG den Startschuss für die Baustelle des

zukünftigen Werks. "Immer mehr Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum, ernähren

sich vegan oder vegetarisch, das heißt pflanzliche Lebensmittel gewinnen an

Marktanteilen. Das ist gut so, denn es dient dem Klimaschutz und ermöglicht eine

ackerbauliche Diversifizierung. Pflanzliche Proteine sind ein wichtiges

Geschäftsfeld für die Land- und Ernährungswirtschaft. Mehr landwirtschaftliche

Betriebe wollten das neue Werk beliefern, als angenommen werden konnten. Das ist

ein beeindruckendes Signal für die große Transformationswilligkeit der

Landwirtschaft. Ich begrüße, dass ein Traditionsunternehmen wie Nordzucker hier

in Niedersachsen in die Zukunft investiert", kommentierte Ministerin Staudte den

feierlichen Spatenstich.







Flüssigzucker-Werks von Nordzucker und umfasst eine Fläche von rund 8000

Quadratmetern. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Werks ist für Mitte

2026 geplant. Claus-Friso Gellermann, Geschäftsführer der Nordzucker Plant Based

Ingredients GmbH, betonte: "Der Spatenstich für unsere Fabrik in Groß Munzel ist

für uns ein wesentlicher Meilenstein, um hier ab 2026 Konzentrat und

Trocken-Texturat aus Erbsenproteinen für die Weiterverarbeitung in der

Lebensmittel- und Tierfutterindustrie herzustellen. Für den ersten Vertragsanbau

für das Jahr 2025 überstieg die Nachfrage der Landwirte deutlich unseren Bedarf

- eine tolle Rückmeldung aus der Landwirtschaft." Die gelbsamige Körnererbse als

Feldfrucht passt mit ihrer Eigenschaft als Stickstoffsammler für die

Folgekulturen gut in viele Fruchtfolgen.



"Pflanzenbasierte Ernährung - ein Megatrend, der zu unserer Expertise passt"



Pflanzenbasierte Ernährung spielt eine immer größere Rolle und der Markt wächst

stark. Deutschland ist in Europa der mit Abstand größte Markt für pflanzliche

Lebensmittel und baut seinen Vorsprung noch weiter aus. Laut Marktstudie der GFI

Europe wuchs 2023 der deutsche Markt für pflanzliche Alternativprodukte auch um

acht Prozent auf eine neue Rekordmarke von 2,2 Milliarden Euro. "Die steigende Seite 2 ► Seite 1 von 2



