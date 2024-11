AUTO1 Group - Aktie im Rampenlicht - 13.11.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AUTO1 Group einen Gewinn von +26,59 % verbuchen.

Mit einer Performance von +14,74 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Der Dax ist zur Wochenmitte unter die runde Marke von 19.000 Punkte gerutscht. Erwartungsgemäß ausgefallene Inflationsdaten aus den USA stützten den deutschen Leitindex zuletzt etwas. Am Nachmittag verlor er noch 0,24 Prozent auf 18.988,33 Punkte …

ROUNDUP 2: RWE rechnet mit geringeren Investitionen - Aktienrückkauf begeistert ESSEN - Die sich verändernde politische Landschaft in den USA und wohl auch in Deutschland stimmt den Energiekonzern RWE mit Blick auf Investitionen in den …

Angeführt von Siemens Energy auf Rekordhoch hat sich der Dax am Mittwoch im Handelsverlauf etwas von der Marke von 19.000 Punkten abgesetzt. Nachdem sich der deutsche Leitindex am Montag noch an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen hatte, war …