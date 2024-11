Künstliche Intelligenz für KMU

Zürich (ots) - Digitales 1x1 für KMU: localsearch zeigt KMU, welcheMöglichkeiten Machine Learning, Deep Learning und Generative KI bieten.Künstliche Intelligenz (KI) ist längst nicht mehr nur ein Thema fürTechnologiekonzerne. Auch kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) können von denVorteilen profitieren - sei es für effizientere Abläufe, gezielteMarketingmassnahmen (https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) oder dieVerbesserung des Kundenservice. Es gibt zahlreiche Arten von KI - localsearchstellt vier zentrale Formen vor:- Machine Learning (ML) ist eine der grundlegendsten KI-Formen(https://www.presseportal.de/pm/125003/5897803) , bei der Algorithmen(https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251) aus grossen Datenmengen lernenund Muster erkennen. Ein bekanntes Beispiel ist der Einsatz inEmpfehlungssystemen. Online-Shops können so basierend auf Kundenverhaltenpersonalisierte Produktempfehlungen erstellen. Für KMU gibt es Tools wieAmazon Personalize , die Zugang zu dieser Technologie bieten.- Deep Learning (DL) basiert auf Netzwerken, die in der Lage sind, komplexeDaten wie Bilder und Sprache zu verarbeiten. Deep Learning wird in vielenBereichen eingesetzt, darunter Spracherkennung, Bildverarbeitung, autonomesFahren und personalisierte Empfehlungen. Google Lens nutzt Deep Learning zumBeispiel, um Objekte in Bildern zu identifizieren.- Generative KI (GenAI) erstellt eigenständig Inhalte wie Texte, Bilder odersogar Videos basierend auf kurzen Eingaben. Ein Beispiel ist ChatGPT , dasTexte erstellt, oder DALL-E , das Bilder generiert. KMU können diese Toolsetwa für die Content-Erstellung und Produktbeschreibungen nutzen.- Spracherkennung wird beispielsweise in den bekannten Assistenten Siri undAlexa eingesetzt. Sie ermöglicht es verschiedenen Geräten, gesprochene Sprachezu verstehen und darauf zu reagieren. KMU können diese Technologie in ihrenServiceprozessen und bei sprachgesteuerten Kundenschnittstellen einbinden.localsearch: Das bietet KI für KMUKI bietet zahlreiche Chancen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und dasKundenerlebnis zu verbessern. Trotzdem ist es essenziell, dass weiterhinmenschliche Expertinnen und Experten die Kontrolle behalten, um die Qualität derKI-Ergebnisse zu sichern. localsearch(https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991) unterstützt KMU dabei, dierichtigen KI-Lösungen verantwortungsvoll einzusetzen.Über localsearchhttps://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein SchweizerUnternehmen, das KMU beim Digitalen Marketing unterstützt. Es bietetBuchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovativeLösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zupräsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of Communicationsmailto:stefan.wyss@localsearch.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/5907955OTS: localsearch