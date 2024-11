Erste Begeisterung ebbt ab Gewinnmitnahmen nach dem Trump-Trade! Märkte atmen durch Die wichtigsten US-Aktienindizes schlossen am Dienstag im Minus und gaben damit einen Teil der starken Kursgewinne nach den US-Wahlen in der vergangenen Woche wieder ab. Am Mittwoch bewegt sich der Markt seitwärts.