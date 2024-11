Barbie Brewer wird Chief People Officer bei Camunda (FOTO)

Berlin/San Francisco (ots) - Camunda (http://www.camunda.com/de) , das führende

Unternehmen in der Prozessorchestrierung, ernennt Barbie Brewer

(https://www.linkedin.com/in/bjbrewer/) zur Chief People Officer. Brewer bringt

über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen HR und Personalmanagement aus

verschiedenen Branchen mit. Vor ihrer Tätigkeit bei Camunda war sie Chief People

Officer bei Safe Security und hatte zuvor Führungspositionen bei GitLab, Netflix

und ClickUp inne.



In ihrer neuen Rolle konzentriert sich Brewer darauf, ein hervorragendes

Arbeitsumfeld für Camundas mehr als 500-köpfiges, vollständig remote arbeitendes

Team zu schaffen. Allein 2024 hat Camunda über 100 neue Mitarbeitende

eingestellt und kürzlich erreichte die Firma einen ARR (Annual Recurring

Revenue) von 100 Millionen US-Dollar

(https://camunda.com/blog/2024/09/camunda-crosses-100m-arr-threshold/) , was auf

die schnelle Verbreitung der Prozessorchestrierungs- und

Automatisierungslösungen zurückzuführen ist.





