Darum lohnen sich ERP- und CRM-Systeme bereits ab dem kleinen Ein-Mann-Betrieb (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Alfter (ots) - Mehr Effizienz, höhere Umsätze, schnelleres Wachstum -Digitalisierung stellt für KMUs den entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. AlsInhaber von HeiProTec bietet IT-Experte Alexander Heinrich digitale Lösungen,die speziell auf kleine und mittlere Betriebe im Dienstleistungssektorzugeschnitten sind. Mit seinem Team unterstützt er Firmen beim Aufbau einerbedarfsgerechten IT-Infrastruktur und bietet ihnen im Rahmen der Wartungs- undService-Flatrate von HeiProTec fortlaufende Unterstützung als externeIT-Abteilung. Hier erfahren Sie, warum sich digitale Prozesse bereits für kleineBetriebe lohnen.Wer gerade erst mit dem Aufbau seines Unternehmens beginnt, hat viel zu tun:Geschäftsmodelle müssen entwickelt, Kunden akquiriert undbetriebswirtschaftliche Fragen geklärt werden. An Digitalisierung denken indiesem Stadium noch die wenigsten - insbesondere dann, wenn es sich bei demUnternehmen noch um eine One-Man-Show handelt. Dadurch verschenken Gründerjedoch enormes Potenzial. "Lässt ein Unternehmer die Digitalisierung seinerProzesse zu lange schleifen, wird es immer aufwendiger, die nötige Infrastrukturnachträglich zu etablieren. Dies kann langfristig sogar die weitere Skalierungdes Geschäftsmodells erschweren", warnt Alexander Heinrich, Geschäftsführer vonHeiProTec."Digitalisierung ist ein Thema, das man niemals zu früh angehen kann. Wer schonals Ein-Mann-Unternehmen mit professionellen Softwarelösungen arbeitet, spartZeit und schafft die ideale Ausgangssituation für schnelles Wachstum", so derExperte weiter. Mit HeiProTec hat Alexander Heinrich bereits zahlreiche KMUs beider digitalen Transformation unterstützt. Dank der Wartungs- undService-Flatrate von HeiProTec bleiben die Kunden auch nach den ersten Schrittentechnisch stets auf dem neuesten Stand, ohne sich selbst um ihreIT-Infrastruktur sorgen zu müssen. Wie die passende Software bereits denkleinsten Betrieben das Leben erleichtert, hat Alexander Heinrich im Folgendenzusammengefasst.Weniger Fehler und zufriedenere Kunden durch digitale LösungenIn puncto Return on Investment zählt zielführende Digitalisierung zu deneffektivsten Investitionen, die ein Unternehmen überhaupt tätigen kann. Geradein Bereichen, in denen an und für sich keine Wertschöpfung stattfindet,schlummert ein enormes Optimierungspotenzial. Löst beispielsweise einspezialisiertes System zur Dokumentation von Aufträgen die altbekanntenExcel-Tabellen ab, lässt sich das Risiko von Missverständnissen aufgrund