Ölpreise geben nach

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 70,98 US-Dollar. Das waren 92 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im Dezember sank um 98 Cent auf 67,15 Dollar.

Nach der Stabilisierung am Vortag knüpften die Preise an ihren jüngsten Abwärtstrend an. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten waren die Preise stark unter Druck geraten. Vor allem der deutlich gestiegene Dollar-Kurs hatte sie belastet. Am Donnerstag legte der Dollar erneut merklich zu.