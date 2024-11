ZTE und Turkcell setzen mit Europas schnellster 5G-A-Geschwindigkeit von 32 Gbit/s neue Maßstäbe

ISTANBUL, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Turkcell (NYSE: TKC, BIST: TCELL) und die ZTE Corporation (0763.HK/ 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, haben bekannt gegeben, dass die beiden Parteien einen bahnbrechenden Meilenstein in der Telekommunikation erreicht haben, indem sie während eines ehrgeizigen Testlaufs in Istanbul den Rekord für das schnellste 5G Advanced in Europa mit über 32 Gbit/s aufgestellt haben.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Chief Technology Officer von Turkcell, hat die Leistung stolz gewürdigt und die Zusammenarbeit zwischen ZTE und Turkcell unterstrichen. Er betonte die transformative Kraft der 5G-Advanced-Technologie für Unternehmen und erklärte: „Der Übergang zu 5G wird die betriebliche Effizienz und die Kundenerfahrungen verbessern. Dieser Meilenstein bei der Geschwindigkeit zeigt, wie strategische Partnerschaften branchenübergreifend Fortschritte vorantreiben können."

Peng Aiguang, Senior Vice President von ZTE und Vorsitzender von Netaş, schloss sich dieser Meinung an und fügte hinzu, dass Turkcell ein wichtiger Partner bei der Einführung innovativer technischer Lösungen sei. Ihre enge Zusammenarbeit hat zu bedeutenden Erfolgen bei 5G-A-Anwendungsfällen geführt und zeigt, was erreicht werden kann, wenn zwei führende Unternehmen Hand in Hand arbeiten. Die Fähigkeit, die Grenzen der aktuellen Technologie zu überschreiten, ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit. Es geht darum, eine Zukunft zu ermöglichen, in der komplexe und datenintensive Anwendungen gedeihen können, die letztendlich die Benutzererfahrung bereichern.

Die potenziellen Anwendungen von 5G Advanced sind vielfältig. Von Smart Cities bis hin zu autonomen Fahrzeugen können die Verbesserungen der Konnektivität die Industrie umgestalten und ihr Möglichkeiten eröffnen, die zuvor unvorstellbar waren. Diese Technologie verspricht nicht nur die Verbesserung bestehender Dienste, sondern ebnet auch den Weg für völlig neue Geschäftsmodelle und Möglichkeiten.

In Zukunft planen beide Parteien, ihre Forschung im Bereich der 5G-Technologie zu vertiefen und eine breitere Palette innovativer Anwendungen zu erforschen, die das Leben von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen verbessern können. Durch die Investition in die Entwicklung von 5G-Advanced-Technologien wollen sie bequemere, effizientere und intelligentere Benutzererfahrungen bieten, die den wandelnden Anforderungen einer digitalen Welt gerecht werden.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

