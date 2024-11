Neue Studie deckt Anstieg der SAP-Automatisierung bei zunehmender S/4HANA-Migration auf

Komplexe SAP-zentrierte Geschäftsprozesse behindern weiterhin eine umfassende, unternehmensweite Automatisierung

BURLINGTON, Mass., 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute neue Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die in Zusammenarbeit mit der Americas SAP Users Group (ASUG) durchgeführt wurde. Der während der ASUG Tech Connect-Veranstaltung vorgestellte Bericht Unlocking Automation in SAP: 2025 Trends and Challenges bietet wichtige Einblicke in die Akzeptanz, den Reifegrad und die Herausforderungen der Automatisierung in SAP-Umgebungen.