Hospital Sant Pau und Huawei bündeln ihre Kräfte, um die digitale Transformation im Gesundheitswesen zu beschleunigen

Dr. Josep Munuera, Direktor des diagnostischen Bildgebungsdienstes in Sant Pau, erörterte das Potenzial von KI als leistungsstarkes Instrument zur Verbesserung und Optimierung von Prozessen wie der bildgebenden Diagnostik und der Entwicklung von Vorhersagemodellen. Er betonte, dass diese Fortschritte eine effizientere Umsetzung der Präzisionsmedizin ermöglichen könnten, die Behandlungen mit größerer Genauigkeit und Wirksamkeit auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten abstimmt.

Bei einem Rundtischgespräch betonten die Teilnehmer, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Organisationen ist, um Innovation und Effizienz im Gesundheitswesen zu fördern. Als Paradebeispiel nannten sie die Partnerschaft des Krankenhauses mit Huawei, die sich auf Datenspeicher- und Sicherheitslösungen konzentriert. Solche Partnerschaften sind für die sichere digitale Transformation des Gesundheitswesens von entscheidender Bedeutung. Sie gewährleisten den Schutz sensibler Patientendaten und fördern gleichzeitig eine moderne, effiziente Infrastruktur.

Sant Pau baut seine technologischen Fähigkeiten aus, um die komplexen Herausforderungen der modernen Medizin zu bewältigen. Unter der Leitung von Dr. Josep Munuera hat das Krankenhaus eine neue Forschungsgruppe für moderne medizinische Bildgebung, künstliche Intelligenz (KI) und bildgestützte Therapie ins Leben gerufen.

In ähnlicher Weise hat Dr. Abdel Hakim Moustafa, Leiter des Dimension Labs in Sant Pau, die Fortschritte des Krankenhauses in der 3D-Technologie vorangetrieben. Seine Arbeit in den Bereichen 3D-Modellierung, digitale Zwillinge und 3D-gedruckte medizinische Geräte hat die Vorgehensweise bei komplexen Operationen revolutioniert und ermöglicht eine patientenspezifische Planung, die die chirurgische Präzision und Sicherheit verbessert. Der Einsatz virtueller chirurgischer Planung und digitaler Zwillinge im Dimension Lab ist ein Beispiel für das Engagement von Sant Pau für die personalisierte Medizin und verdeutlicht die führende Rolle des Krankenhauses bei der Kombination von klinischem Fachwissen und modernster Technologie.