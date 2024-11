Silverfort übernimmt Rezonate und erweitert damit sein Angebot um die erste umfassende Plattform für Identitätssicherheit

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Microsoft Aktie Beiträge: 4.744 Beiträge:

Boston (ots/PRNewswire) - Mit der Übernahme von Rezonate setzt Silverfort dieAuflösung von Identitätssicherheits-Silos in der gesamten IT-Umgebung, On-Premund in der Cloud fort - sowohl für menschliche als auch maschinelle Identitäten(NHIs) - und bietet seinem rasant wachsenden Kundenstamm eine unkompliziertereund einfachere Identitätssicherheit über eine einzige PlattformHeute gab https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4296580-1&h=2234135496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D4296580-1%26h%3D1207861151%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4296580-1%2526h%253D3146043522%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.silverfort.com%25252F%2526a%253DSilverfort%26a%3DSilverfort&a=Silverfort , dasführende Unternehmen für Identitätssicherheit, die Übernahme von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4296580-1&h=2617826107&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D4296580-1%26h%3D2565550118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4296580-1%2526h%253D3891142200%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.rezonate.io%25252F%2526a%253DRezonate%25252C%26a%3DRezonate&a=Rezonate bekannt, einem Innovator im Bereichidentitätszentrierter Sicherheit für Cloud-Umgebungen. Mit dem Versprechen, diebranchenweit umfassendste Plattform für Identitätssicherheit anzubieten, wirddas konsolidierte Angebot Silverforts Fähigkeiten stärken und erweitern.Identitäten können dann über alle On-Premise-Assets, Cloud-Identitätsanbieter,Cloud-Infrastruktur und SaaS-Anwendungen hinweg geschützt werden. Daskombinierte Angebot wird vollständig in die Silverfort-Plattform integriert undab Mitte 2025 verfügbar sein.Konsolidierung von Identitätssicherheits-Silos und Eliminierung unsichtbarerAngriffspunkteUnternehmen von heute wissen, dass die Identitätssicherheit nicht nur einBaustein der Cybersicherheit ist, sondern die wichtigsten Voraussetzungen fürden Erfolg schafft. Die Identität ist zum primären Angriffsvektor geworden, wasdie Nachfrage nach identitätszentrischen Sicherheitslösungen beschleunigt hat.Die meisten Identitätslösungen beseitigen dieses Problem jedoch nur teilweise -sie konzentrieren sich entweder auf die Cloud, auf On-Premise-Lösungen oder aufein bestimmtes Element der Identitätssicherheit, beispielsweise Identity ThreatDetection and Response (ITDR), Privileged Access Management (PAM) oder Non-HumanIdentities (NHI). Durch diesen Ansatz entstehen Sicherheitssilos und damit Blind