Discovery berichtet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024

Tony Makuch, CEO, kommentierte: „Als Edelmetallunternehmen, das sich auf die Schaffung von Werten konzentriert, ist es ein großartiger Zeitpunkt, um eines der größten Silberentwicklungsprojekte der Welt voranzutreiben, da die Fundamentaldaten des Marktes auf anhaltende Defizite und abnehmende Lagerbestände hindeuten. Unser Projekt Cordero („Cordero“ oder das „Projekt“) ist ein großes Projekt, das dazu beitragen kann, die wachsende Nachfrage nach Silber in Schlüsselbereichen wie Solarenergie, batterieelektrischer Energie und anderen Formen grüner Energie, Medizin und Pharmazeutika aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften, Lebensmittelkonservierung, Wasserreinigung sowie seiner traditionellen Rolle als Wertanlage in unsicheren Zeiten zu decken.

Die Machbarkeitsstudie für Cordero (die „Machbarkeitsstudie“) wurde im Februar veröffentlicht und etablierte Cordero eindeutig als einen zukünftigen Branchenführer. Das Projekt verfügt über eine Reserve von 302 Millionen Unzen Silber, eine erwartete jährliche Silberäquivalentproduktion („AgÄq“)1 von 37 Millionen Unzen („Mio. Unzen“) in den ersten 12 Jahren, niedrige Stückkosten, eine attraktive Wirtschaftlichkeit und eine enorme Hebelwirkung auf höhere Silberpreise. Die robuste Wirtschaftlichkeit, die in der Machbarkeitsstudie enthalten ist, beinhaltet einen Kapitalwert („NPV5%“) von 1,2 Milliarden USD bei einem Silberpreis von 22 USD pro Unze. Bei den aktuellen Metallpreisen steigt der NPV5% von Cordero auf 2,1 Milliarden USD und wächst im Jahr 4, wenn wir das Projekt mit seiner vollen Kapazität fertigstellen, auf 3,2 Milliarden USD.

In Mexiko wurden wir durch die Bemühungen der Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum ermutigt, sowohl die Bedeutung ausländischer Investitionen für die mexikanische Wirtschaft als auch die Rolle zu betonen, die die Industrie bei der Unterstützung von Bereichen wie der Förderung der Energiewende und der Verbesserung der Wasseraufbereitung und -verfügbarkeit spielen kann. Neben der Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen und der Zusage von Milliarden von Dollar für Investitionen, lokales Beschaffungswesen und Steuerzahlungen in Mexiko prüfen wir auch Investitionen, die den Einsatz von Solarenergie, batterieelektrischem Strom, Elektroförderwagen, 5G-Mobilfunknetzen und KI unterstützen, wo immer dies sinnvoll ist. Was die Wasserversorgung betrifft, so sieht die Machbarkeitsstudie Investitionen zur Modernisierung der örtlichen Wasseraufbereitungsanlage vor, die die Mine mit Wasser versorgen und die Menge an aufbereitetem Wasser in der Gemeinde erhöhen wird.

Ein wichtiger Höhepunkt des dritten Quartals war die Veröffentlichung unseres ESG-Berichts 2023, der ein wichtiges Jahr der Erfolge im verantwortungsvollen Bergbau dokumentiert. Unser Erfolg im vergangenen Jahr wurde mit einer Reihe von Preisen und Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Qualitäts-Umweltzertifizierung der mexikanischen Bundesstaatsanwaltschaft für Umweltschutz ("PROFEPA"), die Auszeichnung für sozial verantwortliche Unternehmen des mexikanischen Zentrums für Philanthropie und die Great Place to Work-Zertifizierung. Wir sind stolz auf unsere zahlreichen Errungenschaften und freuen uns darauf, Cordero zum Nutzen aller unserer Stakeholder in die Entwicklungs- und Betriebsphase zu überführen.“

UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEBERICHT 2023 („ESG-BERICHT“)

Am 22. August 2024 veröffentlichte Discovery seinen ESG-Bericht 2023, in dem die aktuellen Praktiken und künftigen Prioritäten des Unternehmens dargelegt werden.

Zu den Errungenschaften, die im ESG-Bericht hervorgehoben werden, gehört der Erhalt von Preisen und Auszeichnungen, die im Folgenden beschrieben werden.

- Qualitäts-Umweltzertifizierung: Verliehen von PROFEPA, das Unternehmen auszeichnet, die alle Umweltvorschriften vollständig einhalten. Discovery war das einzige Bergbauunternehmen, das diese Zertifizierung im Jahr 2023 erhielt.

- Auszeichnung als sozial verantwortliches Unternehmen („ESR“): Zum zweiten Mal in Folge vom Mexican Center for Philanthropy verliehen. Der ESR zeichnet Unternehmen für herausragende Leistungen in fünf Schlüsselbereichen aus: Geschäftsethik, Engagement für die Gemeinschaft, Schutz und Erhaltung der Umwelt, Lebensqualität für Mitarbeiter und soziale Verantwortung des Unternehmens.

- Great Place to Work-Zertifizierung: Zum zweiten Mal in Folge erhalten. Dies ist eine international anerkannte Auszeichnung für Unternehmen, die ein hervorragendes Mitarbeitererlebnis schaffen.

Weitere wichtige Highlights des ESG-Berichts 2023 sind:

- 19,2 Millionen Dollar für Waren und Dienstleistungen, die von lokalen mexikanischen Unternehmen gekauft wurden;

- 5,0 Millionen Dollar an Gehältern und Sozialleistungen für lokale Angestellte;

- 85 Beschäftigte, davon 69 Angestellte und 16 Auftragnehmer;

88 % der Belegschaft lebt in Mexiko, wobei fast alle Mitarbeiter aus dem Bundesstaat Chihuahua kommen

- 193.000 Dollar wurden direkt in die Gemeinden um Cordero investiert;

- 26 Stunden Gesundheits-, Sicherheits- und Notfalltraining pro Mitarbeiter im Durchschnitt;

- Null meldepflichtige Umweltvorfälle; und,

- 21,09 GJ an erneuerbarer Energie, die mit Hilfe von Sonnenkollektoren erzeugt wurde.

HÖHEPUNKTE DER MACHBARKEITSSTUDIE:

- Machbarkeitsstudie: Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Cordero wurden am 20. Februar 2024 veröffentlicht.

Groß angelegte, langlebige und kostengünstige Produktion : 19-jährige Lebensdauer der Mine („LOM“) mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 37 Mio. Unzen AgÄq in den Jahren 1 - 12 und durchschnittlichen nachhaltigen Gesamtkosten 2 von unter 12,50 USD pro Unze AgÄq in den Jahren 1 - 8.

Attraktive Renditen: Kapitalwert (NPV5 %) von 1,2 Mrd. USD bei 22 USD pro Unze Silber, der im Jahr 4 auf 2,2 Mrd. USD ansteigt, wenn das Projekt die endgültige Fertigstellung von 51.000 Tonnen pro Tag erreicht.

Enorme Hebelwirkung auf die Silberpreise: Der Kapitalwert (NPV5 %) steigt um 81 % auf 2,1 Mrd. USD, wenn man die aktuellen Metallpreise vom 11. November 2024 3 zugrunde legt, und wächst auf 3,2 Mrd. USD im Jahr 4 (das 5,2fache der anfänglichen Investitionsausgaben).

Erhebliche Vorteile für Mexiko: Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,4 Milliarden USD (einschließlich einer Erstinvestition in Höhe von 606 Millionen USD), Schaffung von 2.500 direkten Arbeitsplätzen während der Bauphase, Spitzenbeschäftigung von über 1.000 direkten Arbeitsplätzen während des Betriebs, Kauf von Waren und Dienstleistungen im Wert von schätzungsweise 4,0 Milliarden USD und erwartete Steuerzahlungen in Höhe von etwa 2,3 Milliarden USD in Mexiko (bei den aktuellen Metallpreisen am 11. November 2024).

Branchenführende Umweltstandards: Überprüfung der vorgeschlagenen Umweltpraktiken durch Dritte, um die Einhaltung branchenführender Standards zu gewährleisten; 130 Millionen USD für die Sanierung und Rekultivierung des Geländes; erhebliche Investitionen zur Förderung umweltfreundlicher Energiequellen und zur Bereitstellung von Infrastruktur und Technologie zur Verbesserung der Wasseraufbereitung, wobei aufbereitetes Wasser die wichtigste Wasserquelle für das Projekt sein wird.

Weitere Informationen über die AgÄq-Produktion finden Sie im Abschnitt „Technische Offenlegung“ dieser Pressemitteilung. Nicht-GAAP-Kennzahl. Bitte beachten Sie die Abschnitte „Technische Offenlegung“ und „Nicht-GAAP-Kennzahlen‘ in dieser Pressemeldung. Die aktuellen Spot-Metallpreise zum 11. November 2024 umfassen Silber: US$30,64 pro Unze; Gold: US$ 2.619 pro Unze, Zink: US$ 1,35 pro Pfund und Blei: US$ 0,92 pro Pfund gegenüber den Preisen der Machbarkeitsstudie für Silber: US$22,00 pro Unze; Gold: US$ 1.600 pro Unze; Zink: US$ 1,20 pro Pfund; Blei: US$1,00 pro Pfund.

AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN:

Die folgenden ausgewählten Finanzdaten stammen aus dem ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens (der „Geschäftsbericht“) und dem Lagebericht (Management's Discussion and Analysis („MD&A“) für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024.

Die Finanzberichte und MD&A des Unternehmens sind unter www.discoverysilver.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023 Nettoverlust $ (5.265.159) $ (2.207.479) $ (12.977.155) $ (10.086.917) Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie $ (0,01) $ (0,01) $ (0,03) $ (0,03) Gesamtverlust $ (8.647.141) $ (3.059.766) $ (16.170.588) $ (9.863.458) Gesamte gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien 397.696.018 395.720.230 399.537.915 391.708.180

30. September 2024 31. Dezember 2023 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ 33.442.223 $ 58.944.459 Gesamtvermögen $ 125.095.052 $ 146.065.998 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt $ 6.224.929 $ 12.168.225 Betriebskapital(1) $ 30.899.454 $ 49.691.371 Eigenkapital insgesamt $ 117.607.412 $ 129.421.106

(1) Definiert als aktuelles Vermögen abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten aus den konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens.

Über Discovery

Discovery ist ein Edelmetallunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von hochwertigen Projekten beschäftigt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen der Welt, das sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet. Die im Februar 2024 abgeschlossene Machbarkeitsstudie zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einem groß angelegten, langlebigen Projekt entwickelt zu werden, das attraktive wirtschaftliche Erträge erwirtschaftet und erhebliche sozioökonomische Vorteile für die lokalen Stakeholder bietet. Wichtige Prioritäten bei der Entwicklung und dem Betrieb von Cordero sind die Maximierung der Nutzung umweltfreundlicher Energiequellen, wie Elektrofahrzeuge und Solarenergie, sowie ein Beitrag zur Verbesserung der Wasseraufbereitungsinfrastruktur in der Umgebung des Projekts.

Im Namen des Board of Directors,

Tony Makuch, P.Eng.

President, CEO & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Utting, CFA

VP Investor Relations

Telefon: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. und Pierre Rocque, P.Eng., ein unabhängiger Berater des Unternehmens, beide „qualifizierte Personen“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), sind die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung benannten qualifizierten Personen im Sinne von NI 43-101. Herr Wober und Herr Rocque haben die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Technische Offenlegung

- Das Projektteam der Machbarkeitsstudie wurde von Ausenco Engineering Canada ULC („Ausenco“) geleitet, mit Unterstützung von AGP Mining Consultants Inc. („AGP“), WSP USA Inc. („WSP“) und RedDot3D Inc.

- Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert.

- Ein vollständiger technischer Bericht wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt und am 28. März 2024 auf SEDAR veröffentlicht.

- Produziertes AgÄq ist das im Konzentrat gewonnene Metall. Gewinnbares AgÄq ist das aus dem Konzentrat gewinnbare Metall. Produziertes AgÄq und gewinnbares AgÄq werden berechnet als Ag + (Au x 72,7) + (Pb x 45,5) + (Zn x 54,6); diese Faktoren basieren auf Metallpreisen von Ag – 22 USD/Unze, Au - 1.600 USD/Unze, Pb - 1,00 USD/Pfund und Zn - 1,20 USD/Pfund.

- Die AISC werden wie folgt berechnet: [Betriebskosten (Bergbau, Aufbereitung und Allgemein- u. Verwaltungskosten) + Royalties + Konzentrattransport + Aufbereitungs- und Raffinierungskosten + Konzentratstrafen + laufendes Kapital (ausgenommen 37 Mio. $ Capex für den Erstkauf der Minenflotte im Jahr 1)] / gewinnbare Unzen AgÄq.

NICHT-GAAP-KENNZAHLEN:

Das Unternehmen hat bestimmte nicht GAAP-konforme Leistungskennzahlen und Verhältnisse, wie unten beschrieben, einbezogen. In der Bergbaubranche sind dies übliche Leistungskennzahlen, die jedoch unter Umständen nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind und keine standardisierte Bedeutung haben. Dementsprechend werden diese Kennzahlen und Verhältnisse aufgenommen, um zusätzliche Informationen zu liefern, und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Die gesamten Cash-Kosten pro Unze, die nachhaltigen Gesamtkosten und der freie Cashflow sind allesamt zukunftsgerichtete Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen oder -Verhältnisse. Da das Projekt Cordero nicht in Produktion ist, können diese voraussichtlichen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen oder -Verhältnisse nicht mit der nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahl nach IFRS abgeglichen werden, und es gibt keine gleichwertige historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahl oder -Verhältnis für diese voraussichtlichen Non-GAAP-Finanzkennzahlen oder -Verhältnisse. Jede Nicht-GAAP-Finanzkennzahl, die hier verwendet wird, wird im Folgenden ausführlicher beschrieben.

GESAMTE CASH-KOSTEN

Das Unternehmen berechnete die gesamten Cash-Kosten pro Unze, indem es die Summe der Betriebskosten, Royalties, Produktionssteuern, Raffinations- und Transportkosten, abzüglich der Silbernebenproduktgutschriften, durch die gewinnbaren Unzen teilte. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der Betriebsleistung nützlich ist.

NACHHALTIGE GESAMTKOSTEN

Das Unternehmen hat eine Kennzahl für die nachhaltigen Gesamtkosten bereitgestellt, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Silber aus dem Betrieb erforderlich sind. Obwohl es in der Branche keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl gibt, entspricht die Definition des Unternehmens der Definition der nachhaltigen Gesamtkosten, wie sie vom World Gold Council in seiner aktualisierten Guidance Note aus dem Jahr 2018 festgelegt wurde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der Betriebsleistung und der Fähigkeit des Unternehmens, einen freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Spätere Änderungen der Leitlinien haben die vorgelegten Zahlen nicht wesentlich beeinflusst.

FREIER CASHFLOW

Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Leistungskennzahl, die als Cashflow aus dem Betrieb abzüglich des Cashflows, der in Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung sowie Explorations- und Evaluierungs-Assets investiert wurde, berechnet wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer nützlich ist, um die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, Cashflows aus seinen Mineralprojekten zu generieren.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Aussagen gehören unter anderem die Machbarkeit des Projekts, seine attraktive Wirtschaftlichkeit und sein beträchtliches Explorationspotenzial; Baubeschluss und Erschließung des Projekts, Zeitplan und Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie die voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, die laufenden Kosten, der Kapitalwert, der interne Zinsfuß, die Abbaumethode für das Projekt, die Amortisationsdauer, die Prozesskapazität, die durchschnittliche jährliche Metallproduktion, die durchschnittlichen Prozessgewinne, die Konzessionserneuerung, die Genehmigung des Projekts, die voraussichtlichen Abbau- und Verarbeitungsmethoden, der Produktionsplan der Machbarkeitsstudie und das Metallproduktionsprofil, die voraussichtliche Bauzeit, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die voraussichtlichen Gewinne und Gehalte, die voraussichtlichen Produktionsraten, die Infrastruktur, die Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, der Abschluss der wichtigsten risikomindernden Maßnahmen, einschließlich des Zeitplans für den Erhalt von Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Wasser und Strom, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Schaffung von Arbeitsplätzen und anderer lokaler wirtschaftlicher Vorteile, von Steuersätzen und Rohstoffpreisen, die die Erschließung des Projekts unterstützen würden, sowie andere Aussagen, die die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Leistungen, betrieblicher, geologischer oder finanzieller Ergebnisse zum Ausdruck bringen Informationen bezüglich Mineralressourcen-/Reservenschätzungen und deren wirtschaftlicher Analyse, die in den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie enthalten sind, sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine Vorhersage der Mineralisierung, auf die man stoßen würde, und der Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, wenn eine Minerallagerstätte erschlossen und abgebaut würde. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller und zukünftiger Explorationsaktivitäten, Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher und geologischer Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen für die Anlagen des Unternehmens in der Entwicklungsphase und im Betrieb; der Betrieb kann neuen Krankheiten, Epidemien und Pandemien ausgesetzt sein, einschließlich aller laufenden oder zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 (und aller damit verbundenen laufenden oder zukünftigen behördlichen oder behördlichen Reaktionen) und deren Auswirkungen auf den breiteren Markt und den Kurs der Aktien des Unternehmens; Anordnungen oder Mandate auf Provinz- und Bundesebene (einschließlich in Bezug auf Bergbaubetriebe im Allgemeinen oder für den Betrieb erforderliche Nebengeschäfte oder Dienstleistungen) in Mexiko, die sich auf viele Aspekte des Betriebs des Unternehmens auswirken können, einschließlich der Fähigkeit, Personal zum und vom Standort zu transportieren, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Zulieferern und der Fähigkeit, das geförderte Silber zu verkaufen oder zu liefern; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsgesetze, -kontrollen oder -vorschriften; Nichteinhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften; Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern (und der Fähigkeit, diese zu günstigen Bedingungen zu bekommen); Unterbrechungen bei der Instandhaltung oder Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur und der IT-Systeme; Preisschwankungen bei Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen wie Diesel, Erdgas und Elektrizität; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten, einschließlich geotechnischer Herausforderungen und Änderungen der Produktionsschätzungen (die die Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Gewinnungszeitpunkte und Gewinnungsratenschätzungen voraussetzen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten beeinträchtigt werden können); Änderungen der Wechselkurse (insbesondere des kanadischen Dollars, des US-Dollar und mexikanischer Peso); die Auswirkungen der Inflation; geopolitische Konflikte; die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Gemeinden; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bergbaureformgesetze in Mexiko) und alle vorläufigen oder endgültigen Gerichts-, Schieds- und/oder Verwaltungsentscheidungen; Unterbrechungen, die sich auf den Betrieb auswirken; die Verfügbarkeit von und erhöhte Kosten in Verbindung mit Bergbaueinsatz und Arbeitskräften; Verzögerungen bei Bauentscheidungen und der Erschließung des Projekts; Änderungen in Bezug auf die geplante Methode des Abbaus und der Verarbeitung des Erzes aus dem Projekt; inhärente Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralien, einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck und Einstürze; das Risiko, dass die Minen des Unternehmens nicht wie geplant funktionieren; die Ungewissheit, ob das Unternehmen in der Lage ist, zusätzliches Kapital für die Umsetzung seiner Geschäftspläne zu beschaffen; Anfechtungen von Eigentumsrechten an Grundstücken; Enteignung oder Verstaatlichung von Grundstücken; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko sowie in anderen Ländern, in denen das Unternehmen in Zukunft tätig sein könnte; erhöhte Kosten und Risiken im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen des Klimawandels; die Kosten und der Zeitplan für die Exploration, den Bau und die Erschließung neuer Lagerstätten; das Risiko von Verlusten durch Sabotage, Proteste und andere zivile Unruhen; die Auswirkungen der weltweiten Liquidität und Kreditverfügbarkeit und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf prognostizierten zukünftigen Cashflows basieren; Risiken, die sich aus dem Besitz von derivativen Instrumenten ergeben; und Geschäftsmöglichkeiten, die vom Unternehmen verfolgt werden können. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken könnten, oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 28. März 2024 beschrieben, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Discovery Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 0,563EUR auf Tradegate (13. November 2024, 16:35 Uhr) gehandelt.