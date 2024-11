Dax schließt im Minus - Porsche hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.003,11 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Kursverluste verzeichneten die Papiere von Porsche Automobil mit über sieben Prozent im Minus, direkt hinter den Werten von Infineon und Bayer. Dagegen konnten Aktien von Siemens Energy an der Spitze der Kursliste über 18 Prozent zulegen, starke Quartalszahlen ließen Anleger jubeln.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG! Long 27,33€ 2,20 × 13,54 Zum Produkt Short 31,51€ 2,30 × 13,54 Zum Produkt