ATX gibt weiter nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel erneut mit starken Verlusten beendet. Der ATX gab weitere 1,16 Prozent auf 3.461,19 Punkte ab, nachdem der Leitindex bereits am Vortag um 1,86 Prozent abgetaucht war. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls erneut eine schwächere Tendenz zu sehen.

Am Aktienmarkt zog zur Wochenmitte die Aktie von Pierer Mobility mit einem Kurseinbruch in Höhe von fast 32 Prozent die Aufmerksamkeit auf sich. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere der KTM-Holding damit bereits mehr als 80 Prozent an Wert eingebüßt.