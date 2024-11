UBS stuft IAG Pence auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat International Airlines Group (IAG) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Nach Gesprächen im Rahmen einer Reihe von Investorenveranstaltungen der UBS sehe er die Airline-Holding auf einer soliden Basis, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. IAG sei darauf fokussiert, Gewinne in Barmittel umzumünzen und überschüssige Mittel an die Aktionäre auszuschütten./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 15:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

