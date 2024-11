Konjunktursorgen verhindern Kurserholung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Überwiegend leichte Kursverluste haben am Mittwoch das Bild an den europäischen Aktienmärkten geprägt. Sorgen um die Konjunktur verhinderten eine Erholung nach den herben Verlusten am Vortag. Der EuroStoxx 50 schloss 0,09 Prozent im Minus bei 4.740,34 Punkten. Er fiel zeitweilig auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten, konnte die Verluste anschließend aber eindämmen. Vom Hoch von Ende September bei über 5.000 Zählern hat der Eurozonen-Leitindex mittlerweile 6,5 Prozent eingebüßt.

In Zürich ging der schweizerische Leitindex SMI mit minus 0,07 Prozent auf 11.703,81 Zähler aus dem Handel. In London schloss der FTSE 100 0,06 Prozent im Plus bei 8.030,33 Punkten.

Stärkster Sektor waren die Ölwerte. Die Ölpreise setzten ihre am Vortag begonnene Stabilisierung fort. Auch Rohstofftitel zeigten sich stabil. Im Chemiesektor stiegen die Papiere des Schwergewichts Air Liquide um 0,9 Prozent. Die US-Bank Jefferies hatte die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft.

Im soliden Bankensektor fielen indes ABN Amro mit einem Abschlag von 1,2 Prozent auf. Die Analysten von RBC lobten zwar die Geschäftszahlen der Niederländer, bemängelten aber die Aussagen zu Aktienrückkäufen.

Unter den kleineren Werten machten Aktien des Lieferando-Mutterkonzerns Just Eat Takeaway mit einem Kurssprung von fast 16 Prozent nach oben auf sich aufmerksam. Das US-Geschäft Grubhub soll zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar (611 Mio Euro) an den Lieferdienst Wonder gehen. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem zu begrüßenden Schritt. Vom Investmenthaus Bernstein hieß es, kaum jemand am Markt habe kurzfristig mit einer derartigen Transaktion gerechnet. Durch den Verkaufserlös sinke die Verschuldung von Just Eat Takeaway und damit die Belastung durch Zinsaufwendungen./bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 160,1 auf Tradegate (13. November 2024, 18:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um -3,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,36 %. Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 94,66 Mrd.. Air Liquide zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9091. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 176,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Air Liquide Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 146,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -8,75 %/-71,25 % bedeutet.