Bitcoin steigt erstmals 93.000 US-Dollar - Experte 100.000 in Schlagdistanz Die Rekordjagd des Bitcoins ist zur Wochenmitte nur vorübergehend ins Stocken geraten. Nach einem Fall bis auf gut 86.000 US-Dollar am Morgen übersprang die Digitalwährung am Nachmittag erstmals die Marke von 93.000 Dollar. Auf der Plattform …