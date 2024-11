Trintech liefert maßgeschneiderte Lösungen für Kunden über Built on Workday

„Built on Workday zeigt unseren Einsatz, die Fähigkeiten der Workday-Plattform durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu erweitern, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kundschaft zu erfüllen", sagt Mark David, Vice President, Partner Innovations, Workday. „Wir freuen uns sehr, Trintech im ‚Built on Workday'-Programm begrüßen zu dürfen und erwarten, dass unsere gemeinsame Finanzkundschaft von den Vorteilen profitieren wird."

Built on Workday ermöglicht Workday-Partnern die einfache Erstellung, Einführung und zentrale Verwaltung von Anwendungen auf der Workday-Plattform. Dies bietet Partnern die Möglichkeit, ihre App-Entwicklung zu beschleunigen und zu skalieren sowie gleichzeitig auf die sich verändernden geschäftlichen, branchenspezifischen und regionalen Herausforderungen ihrer Kundschaft einzugehen. Die Lösungen von Trintech wurden speziell entwickelt, um die Komplexität der Abstimmungs- und Abschlussprozesse zu bewältigen.

„Der Beitritt zum ‚Built on Workday'-Programm ist ein spannender Schritt in unserer Partnerschaft mit Workday und unterstreicht unser gemeinsames Engagement, unseren gemeinsamen Kunden kohärente Lösungen zu liefern", sagt Mekaela Davis, Chief Partner Officer von Trintech. „Diese Facette unserer Partnerschaft ermöglicht es uns, in großem Umfang fortschrittliche Automatisierungs- und Integrationsfunktionen bereitzustellen, welche die Abstimmungsprozesse rationalisieren, die Genauigkeit verbessern und die Finanzteams in die Lage versetzen, schneller Mehrwert zu erzielen."

Die Partnerschaft von Trintech und Workday hilft den gemeinsamen Kunden bei der Bewältigung der komplexen Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse. Mit den Lösungen können Anwendende die Erfassung externer Finanztransaktionen über mehrere Systeme hinweg automatisieren, indem sie manuelle Prozesse eliminieren und die Abhängigkeit von internen IT-Teams verringern. Die Lösungen können Millionen Transaktionen in Sekundenschnelle Finanzkonten zuordnen und Journaleinträge zurück in das Hauptbuch von Workday leiten, um einen schnelleren sowie genaueren Finanzabschluss zu ermöglichen. Diese Automatisierung verbessert die Genauigkeit und trägt dazu bei, die Work-Life-Balance der Buchhaltungsteams zu verbessern, sodass mehr Zeit für die strategische Finanzplanung und -analyse bleibt.

Erfahren Sie hier mehr über die Partnerschaft von Trintech und Workday.

Informationen zu Trintech

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten tausenden Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren sowie die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Zeit gewinnen mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen eines starken Partner-Ökosystems arbeitet Trintech mit über 100 Unternehmen in einem verbundenen Netzwerk zusammen. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie bitte www.trintech.com.

Medienkontakt:

Kelli Shoevlin

Director, Global Corporate Marketing & Communications

kelli.shoevlin@trintech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trintech-liefert-maWgeschneiderte-losungen-fur-kunden-uber-built-on-workday-302304539.html