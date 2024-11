Kursrekorde bei Spotify und Netflix - Streaming-Aktien-Boom

(neu: weitere Branchentitel im 4. Absatz ergänzt)



NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Spotify haben sich nach starken Quartalszahlen des Musikstreaming-Anbieters am Mittwoch zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. In der Spitze ging es um mehr als 10 Prozent auf gut 462 US-Dollar nach oben. Es war der fünfte Börsentag in Folge mit einer Höchstmarke der Aktien. Starke Kundenzahlen des Unternehmens entfachten an der Börse Fantasie auch bei anderen Streaming-Größen wie Netflix , Amazon und Warner Brothers Discovery .

Seit Jahresbeginn summieren sich die Gewinne der Spotify-Papiere auf rund 150 Prozent. Seit ihrem Rekordtief im November 2022 haben sich die Titel fast versiebenfacht. Der Börsenwert des Unternehmens beläuft sich nach dieser Rally auf mehr als 92 Milliarden Dollar.