Xiaomi stellt seine Nachhaltigkeitsstrategie vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Xiaomi Aktie Beiträge: 11.376 Beiträge:

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Baku, dem bedeutendstenKlimagipfel des Jahres, stellte Xiaomi seine Nachhaltigkeitsstrategie vor. Basisseiner Nachhaltigkeitsbestrebungen bilden die unternehmenseigenenKerntechnologien. Neueste Entwicklungen im Bereich des Kohlenstoffmanagementsdes Xiaomi "Human x Car x Home" Smart-Ökosystems belegen das Engagement desUnternehmens für den Klimaschutz.In seiner Rede im China-Pavillon der Konferenz erläuterte Alain Lam Sai-wai,Vizepräsident und CFO Xiaomi sowie Vorsitzender der Airstar Digital Technology,die aktuelle Strategie für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens auf derBasis seiner grundlegenden Kerntechnologien. Xiaomi setzt im Rahmen dieserStrategie darauf, KI für alle zugänglich zu machen, eine nachhaltige Entwicklungim gesamten Ökosystem zu fördern sowie Verantwortung für die eigenenTechnologien zu übernehmen. Mit seinem "Human x Car x Home" Smart-Ökosystemeröffnet Xiaomi seinen Kund:innen durch innovative KI und eigeneKerntechnologien einen nachhaltigen und smarten Lifestyle. "Durch intelligenteFertigung, KI-Innovationen und neue Einzelhandelsmodelle in unseremSmart-Ökosystem konnte Xiaomi nicht nur seine Effizienz und Skaleneffekte in derProduktion steigern. Auch die Integration und Effizienz der Lieferkette wurdenverbessert und so der Ressourcenverbrauch und die Energienutzung optimiert",resümierte Lam.KI und Kerntechnologien für die Umsetzung nachhaltiger Innovationen im AlltagLam erläuterte weiter, wie Xiaomi im Rahmen seines "Human x Car x Home"Smart-Ökosystems ein kohlenstoffarmes, effizientes und smartes Leben ermöglichtund Environmental Social Governance (ESG)-Innovationen mit Hilfe seinerTechnologie fördert. So optimiert die Xiaomi HyperMind-Plattform den Betrieb vonHaushaltsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken und sorgt für ihrenenergieeffizienteren Betrieb. Smarte Überwachung und entsprechende Anpassungensorgen für einen reduzierten Energieverbrauch der Geräte - so kann einkomfortables und gleichzeitig umweltschonendes Wohnerlebnis realisiert werden.Im Bereich der intelligenten Fertigung kann Xiaomi hoheAutomatisierungsstandards vorweisen. Die Xiaomi EV-Fabrik nutzt die eigensentwickelte "Hyper Intelligent Manufacturing Platform" (Hyper IMP) zurOptimierung des gesamten Fertigungsprozesses - vom Produktionsmanagement bis hinzu autonomen Anpassungen. Dadurch wird die Produktionseffizienz erheblichgesteigert und der Ressourcenverbrauch in den einzelnen Produktionsphasenminimiert. Das China Automotive Technology & Research Center hat in diesem Jahr