Die Inflation in den USA bleibt hoch - und damit wird ein Konflikt zwischen Donald Trump und der Fed in Sachen Zinsen immer wahrscheinlicher, den Trumps Politik der Zölle wird die Inflation weiter steigen lassen, wobei die Zeche vor allem auch von amerikanischen Firmen und Konsumenten bezahlt werden muss! Damit aber wird der Plan von Elon Musk immer unrealistischer, das US-Budget deutlich zu kürzen - besonders, wenn Trump wie geplant die Steuern senkt! Daher ist auch ein Konflikt zwischen Trump und Elon Musk vorprogrammiert - bei dem Musk den Kürzeren ziehen wird, schon weil er kein offizielles Amt innehaben wird, sondern nur in "beratender Funktion" ist. Hinzu kommt, dass die von Musk geplante Budget-Reduzierung von zwei Billionen Dollar so oder so nicht realisierbar ist..

Das Video "Trump, Elon Musk, Inflation, Zinsen, Fed: Warum es "Krieg" geben wird!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier..

https://www.youtube.com/watch?v=AfyuzcjFRc0