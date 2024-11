Equity Metals erwirbt sämtliche Anteile am Goldkonzessionsgebiet Arlington in British Columbia; stellt Update zu den Bohrungen bei Silver Queen bereit

12. November 2024 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSX.V: EQTY) („Equity“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass das Unternehmen am 5. November 2024 mit Origen Resources Inc. („Origen“) eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnet hat (die „Arlington-Vereinbarung“), um eine 100%ige Beteiligung an neun Claims mit einer Gesamtfläche von 3.583,89 ha zu erwerben, die sich im Boundary District im Süden von British Columbia befinden (das „Konzessionsgebiet Arlington“).

Die Arlington-Vereinbarung, die der Zustimmung der TSX Venture Exchange („Börse“) unterliegt („behördliche Genehmigung“), sieht vor, dass Equity eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington erwerben kann, indem es bis zum ersten Jahrestag der behördlichen Genehmigung die folgenden Verpflichtungen gegenüber Origen erfüllt:

- Barzahlungen in Höhe von insgesamt 130.000 $ (davon 30.000 $ als Erstattung der Kosten im Zusammenhang mit der Kaution, die im Hinblick auf die aktuelle Bohrgenehmigung, die an Equity abgetreten werden soll, hinterlegt wurde)

- Explorationsausgaben in Höhe von 250.000 $ für das Konzessionsgebiet Arlington; und

- Ausgabe von Aktien im Wert von 200.000 $ innerhalb von 7 Tagen nach der behördlichen Genehmigung; und Ausgabe zusätzlicher Aktien im Wert von 200.000 $ oder 2 Millionen Aktien, je nachdem, welcher Betrag höher ist, bis zum ersten Jahrestag der behördlichen Genehmigung.

Origen wird eine NSR-Royalty in Höhe von 2 % einbehalten; das Unternehmen kann jedoch jederzeit die Hälfte (1 %) dieser Royalty zum Preis von 1.000.000 $ erwerben.

Über das Konzessionsgebiet Arlington

Das Au-Cu-Ag-Konzessionsgebiet Arlington befindet sich im West Kettle River Valley im Süden von British Columbia, 17 km nördlich der Gemeinde Beaverdell und 65 km südlich von Kelowna (British Columbia) innerhalb der Greenwood Mining Division (siehe Abbildung 1).

Die historischen Arbeiten in diesem Gebiet wurden durch die frühen Erfolge und Entdeckungen in den Bergbaurevieren Beaverdell und Carmi in den späten 1890er Jahren vorangetrieben. Der Großteil der Produktion im Bezirk stammte aus dem Revier Beaverdell, das von 1913 bis 1991 abgebaut wurde und etwa 35 Mio. Unzen Silber und 16.500 Unzen Gold produzierte. Die Mine Buckhorn, die sich 60 km südlich des Konzessionsgebietes im Norden des Bundesstaates Washington befindet, wird ebenfalls als mögliches Explorationsanalogon angesehen. Die Mine Buckhorn wurde von 2007 bis 2017 von Kinross betrieben und produzierte 1,3 Mio. Unzen Gold aus 5 Mio. Tonnen Erz.

Das Au-Cu-Ag-Konzessionsgebiet Arlington wurde bereits 1888 erkundet, wobei moderne Explorationsverfahren in mehreren Phasen von den frühen 1970er Jahren bis 1996 und zuletzt von 2015 bis 2022 auf dem Konzessionsgebiet zum Einsatz kamen. Auf den Claims wurden 13 historische Mineralvorkommen identifiziert, wobei bei neueren Prospektions- und Erkundungsarbeiten mehrere zusätzliche undokumentierte historische Schächte, Stollen und Schürfgräben im nördlichen Teil der Claims ermittelt wurden, die auf eine bedeutende historische Exploration und einige Bergbauaktivitäten im Konzessionsgebiet im Laufe der Zeit hinweisen. Die Anzahl der Claims wurde seit der ersten Absteckung durch die Verkäufer im Jahr 2015 stetig erhöht und umfasst jetzt insgesamt neun Claims.

Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebietes Arlington

Die Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Arlington durch die Verkäufer umfassen die Entnahme von Gesteinssplitter- und Stichproben zu Erkundungszwecken über Tage, mehrere Phasen von Bodenprobenahmen und gezielte geophysikalische VLF- und magnetische Untersuchungen an der Oberfläche über den resultierenden geochemischen Anomalien. Die Probenahmen bestätigten erfolgreich die hochgradige Art der bekannten Mineralvorkommen in den nördlichen Claims und lieferten stark anomale Gold-, Silber- und Kupferergebnisse, darunter:

- 11,7 g/t Au, 211 g/t Ag und 3,22 % Cu (Stichprobe)

- 6,8 g/t Au und 2,0 g/t Ag (Stichprobe)

- 1,3 g/t Au, 31 g/t Ag und 1,2 % Cu (Stichprobe)

Bei den Arbeiten in den neueren südlichen Claims wurde eine ausgedehnte Gold-Silber-Kupfer-Anomalie identifiziert, die sich über etwa 2.000 m in Nord-Süd-Richtung und 1.000 m in Ost-West-Richtung erstreckt. Die Goldgehalte liegen zwischen 15 und 2.300 ppb, mit damit in Zusammenhang stehenden anomalen Gehalten von As, Bi, Te und As. Zu den Zielen in diesem Gebiet gehören goldführende Gänge des Epithermal-Typs und mit Au/Cu angereicherte disseminierte bis massive Magnetit-Verdrängungskörper. Historische Au-Seifenlagerstätten wurden in dem Haupteinzugsgebiet abgebaut, das die Bodenanomalie durchschneidet.

Eine weitere Cu-Mo-Ag-Anomalie im Boden wurde nur 750 m nordöstlich der Au-Ag-Cu-Anomalie identifiziert und erstreckt sich über eine Streichlänge von 500 m und ist seitlich nach Nordosten offen. Die Anomalie steht in räumlichem Zusammenhang mit einer starken Vertonung in den Wirtslithologien, die möglicherweise ein zusätzliches porphyrisches Ziel in der Tiefe für weitere Folgemaßnahmen und Explorationsaktivitäten darstellt.

Das Konzessionsgebiet Arlington stellt eine Explorationsmöglichkeit in einem historischen Bergbaugebiet dar, dessen geologischer Rahmen und beobachtete Mineralisierungsarten geologisch mit bekannten produktiven Minerallagerstätten in der Region vergleichbar sind. Durch die jüngsten Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet konnte dessen Potenzial erheblich erweitert werden, da zwei neue polymetallische Bodenanomalien an der Oberfläche identifiziert wurden, die sich über eine Gesamtstreichlänge von 3,0 km erstrecken.

Im Konzessionsgebiet wurden drei separate Ziele für die sofortige Weiterverfolgung identifiziert:

hochgradige, mit Gold angereicherte polymetallische Quarzgänge (möglicherweise analog zu den Gängen in der Mine Beaverdell); Au-Cu-Magnetit-Skarn-Lagerstätten (möglicherweise analog zur Mine Buckhorn); und ein Cu-Ag-Mo-Porphyrsystem.

Zu den ersten Arbeiten von Equity auf dem Projekt werden detaillierte Bodenprobenahmen, geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und möglicherweise Schürfungen zur weiteren Verfeinerung der bekannten Ziele zählen, gefolgt von ersten Bohrungen im Jahr 2025.

Projekt Silver Queen – aktueller Stand der Bohrungen

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass die Bohrungen auf dem Ziel No. 3 Vein North im Rahmen des Herbst-Explorationsprogramms 2024 im Konzessionsgebiet fortgesetzt werden. Von den 14 für dieses Ziel geplanten Bohrungen wurden bisher zwölf Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.152 Metern fertiggestellt. Es handelt sich um ein neues Zielgebiet für das Unternehmen, das die Lagerstätte No. 3 Vein möglicherweise um weitere 300 Meter in nordwestlicher Richtung erweitern könnte. Das Gebiet No. 3 Vein North wurde bereits früher durch begrenzte historische Bohrungen, begrenzte untertägige Entwicklung und unbedeutenden historischen Bergbau überprüft. Die ersten Bohrungen im Zielgebiet sollen die vielversprechenden historischen Bohrergebnisse bestätigen und anschließend die lateralen Erweiterungen der höhergradigen Zonen und die Erweiterung dieser Zone in Fallrichtung überprüfen. Die Protokollierung und Beprobung der Bohrungen ist im Gange und neue Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Für die Ziele Camp Deposit und Camp North sind vier weitere Folgebohrungen geplant, die in das aktuelle Bohrprogramm aufgenommen werden.

Das Projekt Silver Queen ist ein erstklassiges Gold- und Silberkonzessionsgebiet, das auf eine 100-jährige Explorations- und Erschließungsgeschichte zurückblicken kann. Es verfügt über unmittelbaren Strom-, Straßen- und Bahnanschluss und befindet sich in der Nähe bedeutender Bergbauinfrastruktur, die von den vorherigen Betreibern Bradina-JV (Bralorne Mines) und Houston Metals Corp. (einem Unternehmen der Hunt Brothers) erschlossen wurde. Das Konzessionsgebiet Silver Queen besteht aus 46 Mineralclaims, 17 Konzessionseinheiten, sog. Crown Grants, und zwei Oberflächenkonzessionseinheiten (ebenfalls Crown Grants) mit 18.871 ha Grundfläche und ist nicht Gegenstand zugrundeliegender Royalties. In einer Pressemeldung vom 16. Januar 2023 wurden Einzelheiten einer aktualisierten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung mit Gültigkeit zum 1. Dezember 2022 bekannt gegeben. Die Schätzung finden Sie hier und der vollständige technische Bericht kann auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation ist ein Mitglied der Malaspina-Manex Group. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile am Projekt Silver Queen, das entlang des Skeena Arch im Bergbaurevier Omineca in British Columbia liegt. Dem Projekt liegen keine Royaltys zugrunde. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradige Edel- und Basismetallerzgänge, die mit einem verborgenen Porphyrsystem in Zusammenhang stehen, welches bislang nur teilweise abgegrenzt wurde. Das Unternehmen verfügt auch über eine mehrheitliche Beteiligung von 57,49 % an einem Joint Venture für das Diamantenprojekt Monument, das sich in strategischer Lage in der Region Lac De Gras (NWT) in weniger als 40 km Entfernung der Diamantenminen Ekati und Diavik befindet. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington im Boundary District im südlichen Zentrum von British Columbia.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist VP Exploration von Equity Metals Corporation und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die Überwachung der Explorationsarbeiten in den Projekten Arlington und Silver Queen und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung.

Für das Board of Directors

„Joseph Anthony Kizis, Jr.“

Joseph Anthony Kizis, Jr., P.Geo

President, Direktor, Equity Metals Corporation

1100-1199 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 3T5

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter https://www.equitymetalscorporation.com oder über die Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Ausübung der Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Arlington, die Genehmigung der Arlington-Vereinbarung durch die Börse und zukünftige Explorationspläne und -ausgaben auf dem Projekt Arlington. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören der Zeitpunkt und der Erhalt von staatlichen und behördlichen Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Equity Metals Corporation übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

