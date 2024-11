DeFi Technologies kündigt Aktionärsgespräch zur Diskussion der Finanzergebnisse des 3. Quartals 2024 an

TORONTO, 13. November 2024 /PRNewswire/ – DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DEFI") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), , ein Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen überbrückt, kündigt heute an, dass es am Freitag, den 15. November 2024 um 12:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz mit den Aktionären durchführen wird, um die Finanzergebnisse für den Dreimonats- und Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2024 zu besprechen.

WICHTIG – Hinweise zur Anmeldung für den Webcast: