Millennial Potash informiert über den aktuellen Stand des Hafen- und Kraftwerksbaus auf dem Kaliprojekt Banio

Farhad Abasov, Millennials Chair oft he Board of Directors, kommentierte: „Millennial ist sehr erfreut, wesentliche Fortschritte sowohl beim Hafen von Mengali als auch beim neuen Wärmekraftwerk auf unserem Kaliprojekt Banio in der Nähe von Mayumba melden zu können. Diese infrastrukturellen Entwicklungen sind von entscheidender Bedeutung, um das Projekt voranzubringen und die wirtschaftliche Rentabilität unserer vorgeschlagenen Lösungsbergbau- und konventionellen Verarbeitungsmethoden für die Kaliproduktion zu verbessern. Der Bau des Hafens und des Kraftwerks sowie die damit verbundene Infrastruktur werden die Risiken im Zusammenhang mit dem zukünftigen Abbau, der Verarbeitung und dem Transport erheblich verringern. Millennial wird die Bemühungen der gabunischen Regierung zur Entwicklung der Infrastruktur im Süden Gabuns weiterhin unterstützen und die Aktionäre über den Fortschritt dieser Projekte auf dem Laufenden halten.“

Hafenanlage

Der Hafen von Mengali ist eine Schlüsselkomponente des Grande-Mayumba-Programms, eines Joint-Venture-Unternehmens zwischen der Republik Gabun und der African Conservation Development Group (siehe https://afcondev.com/grande-mayumba) zur nachhaltigen Entwicklung des südlichen Gabuns, einschließlich des Hafens von Mengali in Mayumba (siehe MLP-Pressemitteilung vom 21. Juni 2023). Derzeit führt Covec Gabon, ein internationales Bauunternehmen, die Erdarbeiten für den Hafen durch. Die Entwicklung erfolgt in mehreren Phasen, beginnend mit Phase 1, die einen 130 m langen Kai umfasst, der für Schiffe mit einem Tiefgang von 3 m ausgelegt ist und Platz für Lastkähne und Landungsboote bietet. In Phase 2 wird der Kai auf über 300 m erweitert, um Hochseeschiffe zu unterstützen und das Beladen großer Schiffe an einer Tiefwasseranlegestelle zu erleichtern. Künftige Phasen umfassen den Bau eines Mineralien-Terminals, eines Lagerbereichs und eines Stapler-Reclaimers mit einem Fördersystem mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Stunde für die Beladung großer Hochseeschiffe (OGVs, Ocean-Going Vessels).

