Die besten Fußballvereine der Welt schließen das 10. globale Gipfeltreffen der Aspire Academy unter den Wüstensternen von Katar ab

Zwei Tage lang bot das Gipfeltreffen eine Plattform für den Austauschbahnbrechender Erkenntnisse in den Bereichen Sportwissenschaft,Coaching-Techniken und Leistung, wobei der Schwerpunkt darauf lag, die nächsteGeneration von Sportstars zu inspirieren.Starker Rahmen für globale Zusammenarbeit Der erste Tag des Gipfeltreffensendete mit einem Galadinner für die Gäste, der Höhepunkt des Abends war einStar-Chat mit dem italienischen Basketballtrainer Sergio Scariolo, demderzeitigen Cheftrainer der spanischen Basketballnationalmannschaft. Währendseines Vortrags vermittelte Scariolo wertvolle Coaching-Techniken und betontedie Bedeutung des kontinuierlichen Lernens und des Aufbaus einer engen Beziehungzu Spielern.Zuvor hatten die Delegierten den italienischen Trainer von Ajax Amsterdam,Francesco Farioli, gehört, der ebenfalls ein ehemaliger Trainer der AspireAcademy ist, sowie die französischen Trainer Rudi Garcia und Christophe Galtier.Reflexionen zur Entwicklung des Fußballs Der ehemalige argentinische StürmerGabriel Batistuta konnte aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht auf demGipfeltreffen sprechen, jedoch wurde die Veranstaltung mit einer Reiheinteressanter Aktivitäten fortgesetzt.Eine Hauptsitzung befasste sich mit der Entwicklung der Fußballtaktik im letztenJahrzehnt. Gerrard Trives Guardiola aus Barcelonas Methodikabteilung erörterte,wie sich der Spielstil des Vereins nach den Abgängen von Legenden wie LionelMessi und Neymar angepasst hat. Er betonte, wie wichtig es ist, jungen Spielerndie Möglichkeit zu bieten, sich selbst darzustellen.Jose Tavares, Akademiedirektor beim FC Porto, betonte die Notwendigkeit,künftige Fußballtrends zu antizipieren, um Veränderungen frühzeitig umzusetzen,und hob die Bedeutung emotionaler Momente auf dem Weg eines Spielers alsMotivation hervor.Die Zukunft der FußballleistungDarragh Connolly, Head of Academy Performance bei Juventus, betonte dieNotwendigkeit einer angemessenen Vorbereitung junger Spieler, wenn die Akademienexpandieren. Er wies darauf hin, dass die gesamte Struktur eines Fußballvereinsdarauf ausgerichtet sein muss, die Spieler für professionelle Herausforderungenzu rüsten.Rick Cost, Director of High Performance bei US Soccer, erörterte den rasantenAufstieg der künstlichen Intelligenz und ihr Potenzial, das Coaching und dieLeistungsanalyse zu verbessern sowie gleichzeitig die KI sinnvoll einzusetzen.Ein besonderer Höhepunkt des Gipfeltreffens war der Auftritt des "AspireAcademy"-Absolventen und vierfachen Olympiasiegers im Hochsprung, Mutaz Barshim.Valter und die Aspire-Stipendiaten: Ausblick auf die nächste AusgabeProfessor Valter Di Salvo, Exekutivdirektor des "Aspire Global Summit 2024",bedankte sich bei den Delegierten und freut sich darauf, Gastgeber der 11.Ausgabe des Gipfeltreffens zu sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555966/Global_Summit_attendees.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2555967/Ajax_coach_Francesco.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-besten-fuWballvereine-der-welt-schlieWen-das-10-globale-gipfeltreffen-der-aspire-academy-unter-den-wustensternen-von-katar-ab-302304917.htmlPressekontakt:Aseel Bardawil,aseelz@bljworldwide.com,+97455065695Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59893/5908252OTS: ASPIRE Academy for Sports Excellence