PAUKENSCHLAG bei Siemens Energy und F3 Uranium Aktie! SCHOCK bei Plug Power!

Goldene Zeiten für Uran. Die USA wollen ihre Kernenergiekapazitäten verdreifachen. Davon sollten Uranexplorer wie F3 Uranium massiv profitieren. Wie der Uranpreis, haben auch die Aktien aus dem Bereich konsolidiert und bieten derzeit eine spannende Einstiegschance. Wie schnell es manchmal nach oben gehen kann, hat in diesem Jahr Siemens Energy eindrucksvoll gezeigt. Und jetzt hat der DAX-Konzern auch noch die Mittelfristziele erhöht. Wobei der Windkraftbereich weiterhin schwächelt. Bei Plug Power schwächelt jetzt auch noch der Umsatz. An Verluste haben sich Aktionäre des Wasserstoff-Spezialisten ja gewöhnt, aber er ist weiterhin höher als der Umsatz. Kann es so weiter gehen?Lesen sie den Artikel hier weiter