Tianma Global Innovation Conference 2024 präsentierte erfolgreich zahlreiche bahnbrechende Entwicklungen

Der Vorstandsvorsitzende von Tianma, Peng Xuhui, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Perseverance", in der er ausführliche Einblicke aus vier Perspektiven gab.

XIAMEN, China, 14. November 2024 /PRNewswire/ – Am 6. November fand in Xiamen die Tianma Global Innovation Conference 2024 (TIC 2024) statt, auf der Tianma seine neuesten Forschungs- und Entwicklungsdurchbrüche vorstellte. Die große Veranstaltung unterstrich das Engagement von Tianma für die kontinuierliche Erforschung und Innovation der Display-Technologie.

Erstens: Beharrlichkeit in der Produktion. Tianma widmet sich weiterhin dem Fertigungssektor und konzentriert sich auf fortschrittliche Fähigkeiten, den Einsatz modernster Produktionslinien, die Entwicklung führender Technologien und die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen.

Zweitens engagieren wir uns für unabhängige Forschung und Entwicklung. Nur durch kontinuierliche Innovation, marktorientierte Strategien und strategischen Weitblick bei neuen Display-Technologien kann Tianma seine Kunden konsequent unterstützen und den Markt anführen.

Drittens hat Tianma eine starke Ausrichtung auf die Globalisierung gezeigt. In den frühen 1990er Jahren etablierte Tianma seine Präsenz auf den Überseemärkten und engagierte sich im globalen Sektor der Automobilanzeigen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Produktqualität und Lieferfähigkeit bietet Tianma seinen Kunden weltweit erstklassige Produkte und Dienstleistungen.

Schließlich hat sich Tianma der Schaffung außergewöhnlicher visueller Erlebnisse verschrieben. Mit grenzenlosem Einfallsreichtum und Kreativität liefert Tianma intelligente Display-Lösungen, die die Erfahrung der Benutzer verbessern.

Qin Feng, General Manager des Forschungs- und Entwicklungszentrums von Tianma und Direktor des Micro-LED-Forschungsinstituts, hielt eine technische Grundsatzrede, in der er über Tianmas Überlegungen und Vorstöße im Bereich der Display-Innovation berichtete. Als Wegbereiter an der Spitze der Branche hat Tianma von 1983 bis 2024 die Grenzen der Displaytechnologie immer weiter verschoben, von der TN- und STN-Ära über die a-Si-, LTPS- und Oxid-LCD-Phase bis hin zu den aktiven AMOLED- und Micro-LED-Displays, die kontinuierlich „das Leben in Farbe" gestalten.