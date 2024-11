robuste erste neun Monate 2024 mit +19% Nettoumsatzanstieg (yoy) sowie überproportionales EBITDA-Wachstum (+62% yoy)

Die Montana Aerospace AG ("das Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften ("die Gruppe" oder Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobilitäts- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2024.

Höhepunkte 9M 2024

* Finanzkennzahlen [ 1 ] : Nettoumsatz wuchs um 18,8% im Jahresvergleich auf EUR 1,086.3 Mio.; bereinigtes EBITDA [ 2 ] stieg von EUR 75,6 Mio. auf EUR 118,1 Mio. (+56,1 % im Jahresvergleich), getrieben durch robuste operative Entwicklung der Segmente

* Nettoumsätze der Segmente: Aerostructures: +23% und Energy: +12%

* Bereinigtes EBITDA der Segmente: Aerostructures: +68% und Energy: +36%

* Guidance 2024: Nach der Veräußerung des Segments E-Mobility erwartet Montana Aerospace für 2024 einen soliden Nettoumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. (gegenüber EUR 1,7 Mrd. inkl. E-Mobility) mit einem bereinigten EBITDA von rund EUR 165 Mio. (gegenüber EUR >180 Mio. inkl. E-Mobility); klares Bekenntnis zur Generierung eines soliden positiven Free Cash Flow und Nettogewinns (cont. operations)

* Segment Guidance 2024 erneuert: Nettoumsatz Aerostructures: ~ EUR 850-900 Mio. und Nettoumsatz Energy: >EUR 600 Mio.

* Guidance 2025 erneuert: Montana Aerospace erwartet aufgrund der Auswirkungen des Streiks bei Boeing und der generellen Schwäche der Bauraten der Hersteller im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von >EUR 1,6 Mrd. (gegenüber der bisherigen Guidance von EUR 1,7 Mrd.) und ein bereinigtes EBITDA von >EUR 200 Mio. (gegenüber der bisherigen Guidance von EUR 240 Mio.)

Robuste Entwicklung trotz konträrer Marktsituationen

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 haben die beiden größten Segmente von Montana Aerospace, Aerostructures und Energy, ihren Wachstumskurs fortgesetzt und ihren Nettoumsatz gesteigert, während die EBITDA-Zahlen erneut überproportional wuchsen. Dies wurde in Marktumfeldern erreicht, die mit unterschiedlichen äußeren Umständen konfrontiert waren. Aerostructures traf im dritten Quartal 2024 auf eine schwierige Situation, da die Bauraten der großen Hersteller wie Airbus und Boeing niedriger als erwartet ausfielen. Trotz dieses Gegenwinds konnte Aerostructures den Volumenrückgang weitgehend kompensieren, indem es seinen Marktanteil bei bestehenden Kunden ausbaute und neue Aufträge (einschließlich Anwendungen im Bereich Space) gewann. Im Gegensatz zu Aerostructures operierte das Segment Energy weiterhin in einem günstigen Marktumfeld, in dem die Energiewende aufgrund beispielloser öffentlicher und privater Investitionen einen starken Nachfrageschub nach Hochspannungs-Industriegütern auslöst. Mit diesem Rückenwind floriert das Segment Energy weiter, was sich in höheren Produktionsmengen und langfristigen Verträgen mit Partnern widerspiegelt.

