Eon bestätigt Prognose und investiert weiter kräftig

Huta schrieb 02.06.24, 07:40

Guten Morgen !



Das scheint mir aber eine sehr gewagte These. E.ON plant zwar in den nächsten Jahren ganz erhebliche Investitionen in die Netze (etwa 42 Mrd Euro). Davon kann aber ein Teil über den Cashflow finanziert werden. Die Analysten gehen dennoch bis 2028 von einer Steigerung der Nettoverbindlichkeiten auf ca. 52,5 Mrd Euro aus. Gleichzeitig soll aber auch das EBITDA in 2028 auf gut 11 Mrd Euro ansteigen. Da E.ON selber als Zielgröße ein Verschuldungsgrad von 5xEBITDA als Grenze sieht, würde es bis 2028 schonmal keine Kapitalerhöhung brauchen, um die Investitionen zu finanzieren.



Mir war auch immer etwas mulmig bei der Vorstellung, dass E.ON derart hohe Investitionen eben auch über Schulden finanzieren muss, weil es ja auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu neuen Zinserhöhungen kommen könnte - aber durch die Festsetzung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur, die ja auch immer die Höhe der Zinsen, die die Netzbetreiber für ihre Investitionskosten zahlen müssen, mit berücksichtigt, ist das Zinsänderungsrisiko wenigstens zum Teil abgepuffert.



Einen schönen Sonntag noch allerseits.