Siemens erzielt Rekordgewinn und erwartet weiteres Wachstum Der Technologiekonzern Siemens erwartet für das neue Geschäftsjahr ein weiteres Wachstum. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um drei bis sieben Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Herausgerechnet sind …