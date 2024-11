Dax zum Start wohl unter 19.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die tags zuvor gerade so behauptete Marke von 19.000 Punkten könnte der Dax zum Start in den Donnerstagshandel reißen. Zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,23 Prozent tiefer auf 18.959 Punkten. Die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei etwas über 18.700 Zählern rückt als nächste Unterstützung in den Blick.

Seit dem Wahlsieg von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten entwickeln sich die Börsen in den USA und Europa teils in unterschiedliche Richtungen. In New York sind die Indizes stark gestiegen, weil die unter Trump erwarteten Deregulierungen und Steuersenkungen zunächst die Wirtschaft antreiben könnten, während man hierzulande durch die Politik von Trump Schäden für die Wirtschaft befürchtet, etwa durch Zölle.