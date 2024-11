Fotodienstleister Cewe sieht sich vor Weihnachtsgeschäft auf Kurs

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe sieht sich kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Konzernumsatz solle weiterhin 770 bis 820 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg (Niedersachsen) mit. Dabei soll ein operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 77 und 87 Millionen Euro herauskommen. Das Management um Cewe-Chefin Yvonne Rostock peilt jeweils die obere Hälfte der Zielspannen an.

Das Unternehmen erwirtschaftet seine Gewinne vor allem im Weihnachtsquartal, wenn seine Kunden Geschenke wie Fotokalender und Fotobücher bestellen. Im üblicherweise schwachen Sommerquartal bis Ende September blieb Cewe vor Zinsen und Steuern mit 0,1 Millionen Euro gerade noch in den schwarzen Zahlen. Das Management begründete das mit höheren Ausgaben für Marketing.