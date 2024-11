Grand City Properties macht deutlich weniger Verlust - Jahresziele bestätigt Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) hat in den ersten neun Monaten deutlich weniger in den roten Zahlen gesteckt als im Vorjahr. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 16,5 Millionen Euro an, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in …