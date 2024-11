Bilfinger steigert Gewinn deutlich - Stork-Zukauf hilft

unicum schrieb 13.08.24, 13:55

Gute AE-Entwicklung im Q2.24 gegenüber Q1.24 in allen Segmenten. Organisch jetzt nur noch -1% (insbesondere der Rückgang in "E&M International" wurde deutlich aufgeholt, obwohl man dort eine höhere Auftragsselektion anstrebt). Ertragsmäßig schwächelt Technologies etwas, das wird aber als temporär erklärt (95% des Geschäfts ist dort Projektgeschäft). Erfreuliche Entwicklung im E&M, sowohl International als auch Europe.



Im sonst. Ertrag sind 10,3 M€ Auflösung neg. Unterschiedsbetrag aus der Akquisiton von Stork enthalten. Das wird mit geringer als erwarteten Integrationsaufwendungen begründet (siehe auch Beitrag 83). Diesen Ertrag sollte man bei der Ermittlung des Betriebserfolges ebenso wie das At-Equity-Ergebnis herausrechnen. Die Akquisitionsaufwendungen in Höhe von 3,3 M€ für Stork lasse ich mal im Aufwand, zumal auch At-Equity ein kleiner ao Ertrag geflossen ist.



=>

Betriebsergebnis exakt 100,00 M€ (VJ 62,8 M€), was einer Marge von 4,18% entspricht. Es sieht also unter Berücksichtigung des saisonal immer deutlich besseren zweiten Halbjahres so aus, als ob meine Prognose "Betriebsergebnis ca. 232 M€" recht locker erreicht werden kann. Jetzt wohl eher etwas mehr. Beim Nettoergebnis ist die Steuerquote entscheidend, die bei Bilfinger unterjährig stark schwankt. Ich habe gerade nicht zur Hand, wie hoch diesbezüglich die Guidance ist, wenn es eine geben sollte.



Besonders erfreulich entwickelt sich aber dieses Jahr der Cashflow: seit vielen Jahren ist dieser bereits zum traditionell schwachen ersten Halbjahr nach Zinsen deutlich positiv - und nicht nur das, auch der freie Cashflow ist deutlich positiv. In den letzten Jahren lag dieser zum ersten Halbjahr meist bei über 100 M€ im Minus. Es sieht also danach aus, dass sich die letzte verbliebene Schwäche neutralisiert. Vielleicht hängt das aber auch nur mit dem Fortschritt/Abbau von Projekten in "International" und "Technologies" zusammen. Wir werden sehen.



Insgesamt ist Bilfinger weiterhin aufgrund der guten branchenbedingten (Makro-)Lage weiterhin am Anfang eines langjährigen Wachstumstrends, der jetzt das Ertragswachstum topline-bedingt fortsetzt, nachdem zuvor die jahrelangen harten Restrukturierungserfolge (siehe Anfang des Threads) eingefahren wurden. Auch die Makro-Parameter wie Energiepreise und Währungspaare liegen insgesamt gut im Planbereich.



Für 2024 schätze ich mittlerweile konservativ EV/EBIT 8,8, KGV 12,5, für 2025 EV/EBIT rund 6,3,KGV 9,5. Dividendenrendite dann mindestens 4% beim aktuellen Kurs von rund 50 Euro.



Fazit: Wenn international makromäßig nichts dazwischen kommt, dürfte der Zug noch ein paar Jahre weiterfahren.