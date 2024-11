Allianz glänzt im Q3 2024: Starkes Wachstum und positive Zukunftsaussichten!

Im Interbrand-Ranking zählt die Allianz zu den Top 30 weltweit, was die Markenstärke und die erfolgreiche Kundenorientierung unterstreicht. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg das Gesamtgeschäftsvolumen um 9,6 Prozent auf 133,9 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 7,9 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro anstieg. Die Solvency-II-Kapitalquote blieb stabil bei 209 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet die Allianz ein operatives Ergebnis in der oberen Hälfte der Zielspanne von 14,8 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro. Die bereits angekündigten Aktienrückkäufe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro wurden bis Oktober vollständig umgesetzt. Die Allianz gehört zu den dividendenstärksten Unternehmen im DAX und hat ihre Ausschüttung in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 10 Prozent pro Jahr erhöht. Die Dividende wurde zuletzt auf 13,80 Euro pro Aktie angehoben, und für 2024 rechnen Experten mit einer Dividende von 14,92 Euro.

Die verschiedenen Geschäftsbereiche der Allianz zeigen ebenfalls positive Entwicklungen. Im Bereich Schaden- und Unfallversicherung stieg das operative Ergebnis um 36,2 Prozent, während die Lebens- und Krankenversicherung ein starkes Wachstum im Neugeschäft verzeichnete. Das Asset Management profitierte von Nettomittelzuflüssen und einem Anstieg des verwalteten Vermögens.

Insgesamt zeigt die Allianz eine robuste Leistung und eine positive Perspektive für die Zukunft, gestützt durch eine starke Markenpräsenz und eine solide finanzielle Basis.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 286EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.